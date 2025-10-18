So will Igor Dolgatschew "Alles was zählt"-Pause verbringen

Igor Dolgatschew (41), bekannt aus der RTL-Soap Alles was zählt, gönnt sich nach vielen Jahren am Set eine ungewohnt lange Auszeit von den Dreharbeiten. "Ich kann jetzt keinen Vergleich ziehen, weil ich noch nie so eine große Pause in 18 Jahren hatte", verrät der Schauspieler im Gespräch mit RTL. Wie er die freie Zeit nutzen möchte? Ganz klar: Er will sie intensiv mit seiner Familie verbringen. Als dreifacher Vater betont er: "Jetzt habe ich endlich die Zeit, 1.000 Prozent am Tag Vater zu sein und für meine Kids und für meine Frau da zu sein."

Fans müssen sich jedoch keine Sorgen machen – Igor bleibt "Alles was zählt" treu. Bereits Ende November 2025 kehrt er ans Set zurück und wird wieder in neuen Folgen zu sehen sein. Was genau mit seiner Rolle geschieht, lässt er noch offen, sorgt damit aber schon jetzt für Spannung unter den Zuschauern. Bis dahin möchte er die unerwartete Auszeit genießen und den hektischen Drehalltag bewusst hinter sich lassen, wie er andeutet.

Privat zeigt sich Igor als echter Familienmensch. Seine Ehefrau und die Kinder haben für ihn oberste Priorität – umso mehr freut er sich über die Gelegenheit, den Familienalltag einmal ohne Termindruck zu genießen. Während die Zeit zwischen den Dreharbeiten bislang oft knapp war, bietet ihm die Pause nun die Möglichkeit, sich ganz bewusst seiner Rolle als Vater und Ehemann zu widmen. Ob diese Auszeit ihm auch neue kreative Impulse für seine Arbeit schenkt, bleibt abzuwarten.

Getty Images Igor Dolgatschew, Schauspieler

RTL / Julia Feldhagen Igor Dolgatschew, Sila Sahin und Suri Abbassi, "Alles was zählt"-Darsteller

ActionPress Igor Dolgatschew im August 2018