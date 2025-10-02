"Kleines Wunder": Kathi Wagener und Kevin erwarten ein Baby

Katharina Wagener (30) und Kevin Yanik (27) teilen wundervolle Neuigkeiten mit ihren Fans: Das Paar erwartet erneut Nachwuchs! Auf Instagram verkünden die beiden Realitystars voller Freude, dass ihre zwei Söhne bald zu großen Brüdern werden. In einem emotionalen Beitrag schreibt Kathi: "Manchmal schreibt Gott die schönsten Geschichten ohne unseren Plan." Passend dazu teilt die Influencerin ein Video von sich und ihrer Familie, das ihre wachsende Vorfreude auf das neue Familienmitglied perfekt zum Ausdruck bringt.

Wie sich aus Kathis Beitrag herauslesen lässt, war Baby Nummer drei wohl eher nicht geplant. "Wir hätten es selbst nicht gedacht", erklärt die 30-Jährige. Nichtsdestotrotz ist die Vorfreude natürlich groß – daran lässt das Are You The One?-Paar keinen Zweifel. Kathi schwärmt: "Wir dürfen noch einmal erfahren, wie sich ein kleines Wunder anfühlt." Unter dem emotionalen Post häufen sich die Glückwünsche ihrer begeisterten Fans.

Kathi und Kevin hatten sich 2020 in der ersten Staffel "Are You The One?" kennengelernt. Nach den Dreharbeiten wurde aus den beiden ein Paar und sie bekamen zwei Söhne. Dennoch blieb ihre Beziehung nicht ohne Tiefen – 2024 trennten sich Kathi und Kevin für kurze Zeit. Mittlerweile gehen die beiden jedoch wieder gestärkt durchs Leben, trotz Reibereien im Alltag.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Februar 2025

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Kathi Wagener, August 2025