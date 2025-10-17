Trennung: Schwangere Kathi Wagener stichelt gegen Ex Kevin

Reality-TV-Star Katharina Wagener (30) erwartet derzeit ihr drittes Kind, doch die Schwangerschaft verläuft offenbar anders als geplant. Vor wenigen Tagen teilte die Influencerin auf Instagram mit, dass ihr Partner Kevin Yanik (27) ausgezogen sei. Nun sorgt sie erneut für Schlagzeilen, indem sie ihm eine deutliche Botschaft sendet. Zu einer Reihe von Bikinifotos schreibt sie: "Mein größter Fehler war zu glauben, ich bräuchte ihn, um stark genug für meine Kinder zu sein. Ich hatte Angst, es ohne ihn nicht zu schaffen – doch jetzt weiß ich: Meine Kinder haben mich stark gemacht, nicht er." Mit eindeutigen Hashtags wie "alleinemama" und "starkohneihn" unterstreicht sie ihre Unabhängigkeit.

Der Post auf Instagram deutet an, dass die Trennung der beiden Reality-Stars wohl endgültig ist. Katharina, die gemeinsam mit Kevin bereits zwei Kinder hat, scheint sich jedoch nicht unterkriegen zu lassen. Stattdessen zeigt sie sich entschlossener denn je, die Verantwortung für ihre Familie allein zu übernehmen. Ob Kevin auf die öffentlichen Worte seiner Ex reagieren wird, ist bisher unklar. Zur Trennung selbst hat er bislang immer noch nichts gesagt. Die Beziehung der beiden war häufig Gegenstand medialer Berichterstattung und verlief nicht immer reibungslos.

Katharinas offener Umgang mit der Situation kommt bei ihren Fans gut an, die sie in den Kommentaren für ihre Stärke bewundern. Die Reality-Darstellerin teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und hat damit eine große Fangemeinde aufgebaut. Trotz privater Herausforderungen versucht sie, positiv zu bleiben und sich auf das bevorstehende Leben als Mutter von drei Kindern zu freuen. Ihre Botschaft macht deutlich, dass sie Kraft vor allem aus ihrer Rolle als Mutter schöpft und keine Angst davor hat, neue Wege zu gehen.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Influencerin, im Oktober 2025 geteilt

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Kathi Wagener, August 2025

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025