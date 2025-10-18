Fame Fighting: Hati will Jennifer für Fehltritte bestrafen

Am 18. Oktober wird es bei Fame Fighting heiß hergehen, wenn Hati Suarez und Jennifer Iglesias (27) gegeneinander antreten. Schon vor dem großen Aufeinandertreffen schürt Hati die Stimmung. Im Interview mit Promiflash äußerte sie klare Worte über ihre Rivalin: "Ich wollte auf jeden Fall jemanden, der auf jeden Fall Feuer hat. Mein Gegner soll mutig sein, soll Stärke beweisen", erklärte sie und räumte gleichzeitig ein, dass sie Jennifer für eine starke Frau hält. Doch das hindert sie nicht daran, die Konfrontation mit Nachdruck zu suchen. Hati kündigte an, Jennifer für "die schlimmen Sachen" dieses Jahres büßen lassen zu wollen.

Jennifer und Hati gehören beide zur Welt der Reality-Stars, und ihre Teilnahme an Fame Fighting hat bereits im Vorfeld für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Während die genauen Hintergründe ihrer Auseinandersetzung nicht im Detail bekannt sind, machten Hatis Worte über ihre Gegenspielerin deutlich, dass sie diese nicht nur als sportliche Herausforderung sieht. "Ich bin einfach die perfekte Frau in dem Sinne für sie, die sie dann noch mal so richtig in die Schranken weist", fügte sie entschlossen hinzu. Hati präsentierte sich selbstbewusst und ließ keinen Zweifel daran, dass sie den Kampf gewinnen will: "Ich bin der Racheengel."

Beide Frauen sind bekannt für ihre temperamentvollen Auftritte im Reality-TV und ihre explosiven Persönlichkeiten. Während Hati auch in der Vergangenheit mit klaren Ansagen auffiel, hat Jennifer sich durch ihre offene und direkte Art ebenfalls einen Namen gemacht. Die Fans dürfen sich jedenfalls auf einen mitreißenden Showdown freuen, wenn diese beiden Frauen ihre Rivalität im Ring austragen.

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Realitystar

RTLZWEI Jennifer Iglesias, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Reality-TV-Bekanntheit