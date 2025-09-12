Fieberkrampf: Kathi Wagener musste mit Sohn ins Krankenhaus

Große Sorge um den kleinen Mari: Katharina Wagener (30) wandte sich in der Nacht über Instagram an ihre Fans, nachdem ihr Sohn plötzlich einen gefährlichen Fieberkrampf erlitten hatte. In ihrer Story teilte sie ein Bild aus dem Krankenhaus, auf dem Mari untersucht wird, und berichtete von den dramatischen Momenten. "Mari hat plötzlich einen Fieberkrampf bekommen, war unterkühlt und lief blau an", erklärte die TV-Bekanntheit und fügte hinzu, dass sie für kurze Zeit dachte, ihr Sohn könne nicht mehr atmen. Kathi reagierte prompt und brachte ihr Kind sofort in die Klinik. Dort wird Mari nun untersucht.

Die Nachricht ließ ihre Community besorgt zurück. Viele ihrer Fans hoffen auf ein schnelles Update und drücken die Daumen für eine baldige Besserung. Kathi versprach, ihre Follower über den Zustand ihres Sohnes auf dem Laufenden zu halten: "Ich melde mich, sobald ich Neuigkeiten habe." Während sie auf erste Ergebnisse der Untersuchungen wartet, zeigen zahlreiche Unterstützer in den Kommentaren ihr Mitgefühl und schicken der Familie mitfühlende Nachrichten, um sie in dieser schwierigen Zeit zu stärken.

Kathi teilt oft Einblicke in ihren Alltag als Mutter. Ihren Sohn Mari zeigt sie regelmäßig in ihren Beiträgen und spricht offen über die Herausforderungen, die das Leben mit einem Kleinkind mit sich bringt. In einer Instagram-Fragerunde verriet die Influencerin vor einigen Wochen, ob sie sich weiteren Nachwuchs mit ihrem Partner Kevin Yanik (27) vorstellen könne: "Aktuell nein, aber abgeschlossen haben wir nicht. Was kommt, das kommt."

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im November 2024

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit ihrem Sohn Mariano im Juni 2024

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, TV-Pärchen