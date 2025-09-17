Anna Heiser und ihr Mann Gerald haben Haus in Polen gekauft

Anna (35) und Gerald Heiser (40) haben ihre Wahlheimat Namibia komplett hinter sich gelassen und wollen nun in Polen ein neues Kapitel aufschlagen. Jetzt ist ein wichtiger Schritt dafür getan, wie Anna ihren Followern bei Instagram erzählt. In einem Post präsentieren sie und ihr Gatte stolz den Vertrag für ein neues Haus. "Hallo neues Kapitel, hallo neues Zuhause! Hallo Küste! Heute haben wir den Kaufvertrag für unser gemeinsames Haus unterschrieben – und es fühlt sich immer noch so unwirklich an", meint die Bauer sucht Frau International-Bekanntheit glücklich. Für die Bilder posieren Anna und Gerald strahlend im Sand am Meer in der polnischen Stadt Danzig – offenbar der Ort, an dem sie jetzt leben werden.

Die Suche nach einem neuen Zuhause in Polen begann für Anna und Gerald alles andere als einfach. Schon im Juni hatten sie ihr Wunschhaus gefunden. Doch von dem Traum, dort zu leben, mussten sie sich schnell wieder verabschieden. Verärgert erzählte die 35-Jährige ihrer Community: "Wir haben heute Morgen erfahren, dass das Haus, was wir in Danzig kaufen wollten, aus persönlichen Gründen nicht mehr zum Verkauf steht." Trotz des Ärgernisses wollte das Paar sich aber nicht unterkriegen lassen und nahm sich vor, flexibel zu bleiben. Das hat offenbar geholfen: Bereits vor einigen Tagen wurde das Angebot des Paares für ein neues Haus akzeptiert. Anna verriet im Netz, dass sie aber erst im November einziehen dürfen. Bis dahin werden sie in einer Mietwohnung wohnen.

Den Entschluss, von Namibia nach Polen zu ziehen, fassten Anna und Gerald. Wie der Landwirt gegenüber RTL erklärte, habe die Farm in Ostafrika sich zuletzt vor allem wirtschaftlich kaum noch für die Familie gelohnt. Da das auch eine erhebliche Belastung für die Ehe gewesen sei, entschlossen sie sich schließlich für eine Veränderung. In Polen wollen die Eltern zweier Kinder dann nicht wieder ins Geschäft mit der Landwirtschaft, sondern normale Jobs machen. Dennoch war der Abschied für beide schwer. Immerhin bauten sie die Farm nach ihrem Kennenlernen bei "Bauer sucht Frau" 2017 gemeinsam auf. Im Netz teilte vor allem Anna immer wieder ihr Gefühlschaos mit den Fans. An ihrem letzten Tag auf der Farm schrieb sie: "Die Sonne geht heute noch einmal für uns über dieser Farm auf – golden, warm, so vertraut. Morgen wird der Container kommen und mit ihm verschwindet Stück für Stück unser Leben hier in Kisten."

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser im September 2025

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, Juli 2025

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, "Bauer sucht Frau"-Stars