Anna und Gerald Heiser ziehen bald in ihr Traumhaus

Anna Heiser (35) und ihr Ehemann Gerald (40) haben jetzt aufregende Neuigkeiten mit ihren Followern geteilt. Das Paar, bekannt aus der Show Bauer sucht Frau, hat nun verkündet, dass ihr Angebot für ein neues Zuhause in Polen akzeptiert wurde. Nach ihrem Umzug von Namibia nach Polen war ihr Traum vom Wunschhaus zunächst geplatzt, doch nun sieht die Zukunft wieder rosig aus. Der Vorvertrag für das neue Haus soll bereits kommende Woche unterzeichnet werden, der endgültige Vertrag folgt Ende Oktober. "Ab November dürfen wir einziehen", verrät Anna in ihrer Instagram-Story. Bis dahin hat die Familie eine Wohnung in Danzig angemietet, um den Alltag und den Kindergartenbesuch ihrer Kinder zu erleichtern.

Anna erzählte zudem, dass sie die Entscheidung getroffen haben, den Umzug in die Stadt zu beschleunigen, um den Kindern den Kontakt zu Gleichaltrigen zu ermöglichen. Die Wohnung liegt wohl zentral und die Wege zum Kindergarten sind kurz. Trotzdem möchte die Familie die Wochenenden auf dem Land verbringen und Zeit im Dorf mit Annas Eltern genießen. Anna zeigt sich glücklich über diesen Neuanfang und begeistert davon, die gemeinsame Zukunft zu planen: "Wir freuen uns darauf, weil das ist einfach ein schönes Gefühl, etwas zusammen aufzubauen", erzählt sie ihren Followern auf Instagram.

Zuvor mussten sich die Reality-TV-Stars unerwartet von ihrem ursprünglichen Traumhaus verabschieden, da es kurzfristig nicht mehr zum Verkauf stand. Der Schock war groß, doch Anna und Gerald hielten an ihrem Plan fest, in Polen eine neue Heimat zu finden. Seit ihrer Teilnahme an Bauer sucht Frau International haben sie sich eine große Community in den sozialen Medien aufgebaut und geben ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Nun blicken sie optimistisch nach vorn und freuen sich auf den nächsten großen Schritt in ihrem Familienleben.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Familie Heiser in Namibia

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, TV-Bekanntheiten, mit ihren Kindern