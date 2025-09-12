"Anders aussehen": Jella Haase kritisiert Schönheitsideale

Jella Haase (32), bekannt aus der erfolgreichen Filmreihe Fack ju Göhte, hat in einem Interview mit der Zeitschrift GALA offen über ihren Umgang mit Schönheitsidealen gesprochen. Die Schauspielerin, die neuerdings das Gesicht eines Naturkosmetiklabels ist, kritisiert die oft unrealistischen Standards, die vor allem in Hollywood verbreitet sind. "Wir wissen gar nicht mehr, was normal ist, weil wir immer nur in diese perfektionierten Gesichter gucken", bemerkt sie. Junge Frauen würden sich zunehmend an unnatürlichen Idealen orientieren, was sie "mürbe" mache. Dabei betont Jella: "Das Anderssein ist doch die echte Stärke."

Trotz ihres Standpunkts gegen den Schönheitsdruck gibt die 32-Jährige zu, auch persönlich davon betroffen zu sein. "Es gibt immer mal Momente, in denen ich anders aussehen möchte. Unsere Gesellschaft ist einfach sehr oberflächlich", erzählt sie. Allerdings sei es für Jella wichtig, sich von der Meinung anderer nicht beeinflussen zu lassen. "Ich muss nicht krankhaft nach dem Okay von außen suchen. Darum geht es nicht", sagt sie und unterstreicht damit ihre Haltung für mehr Natürlichkeit und Selbstliebe abseits gesellschaftlicher Erwartungen.

Jella machte sich vor allem durch ihre Rolle als Chantal in "Fack ju Göhte" einen Namen, für den sie mit grellem Make-up und auffälligem Stil optisch stark verändert wurde. Im wirklichen Leben legt die Schauspielerin jedoch mehr Wert auf Authentizität und eine natürliche Ausstrahlung. Ihre neue Zusammenarbeit mit einem Naturkosmetiklabel scheint daher perfekt zu ihr zu passen. Mit ihren Aussagen setzt sie ein klares Zeichen für Individualität und spricht Themen an, die in der heutigen Zeit, besonders für junge Frauen, immer relevanter werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jella Haase, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jella Haase im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Jella Haase in Berlin im März 2024