Elyas M'Barek kuschelt bei Dreharbeiten mit süßem Hund

Elyas M'Barek (43) sorgt derzeit für Begeisterung – und das nicht nur vor der Kamera! Während der Dreharbeiten zu "Das perfekte Geheimnis 2" auf Mallorca wurde der Schauspieler in einem besonders niedlichen Moment festgehalten. Kollegin Diana Amft (49) zückte die Kamera, als er mit einem kleinen Hund auf dem Arm posierte und dabei sichtlich entspannt und gut gelaunt lächelte. Das Foto, das mittlerweile die Runde macht, lässt die Herzen der Fans höherschlagen. Viele äußern in den sozialen Medien Vorfreude auf die Fortsetzung des erfolgreichen Films.

Die Dreharbeiten zur beliebten Kinoreihe finden momentan in der malerischen Kulisse der Baleareninsel statt. Neben Elyas sollen auch zahlreiche andere bekannte Gesichter aus dem ersten Teil wieder mit von der Partie sein. Doch nicht nur die idyllische Filmkulisse, sondern auch die kleinen Pausenmomente wie dieser sorgen für gute Stimmung am Set. Ob der Vierbeiner ebenfalls eine Rolle im Film spielt oder einfach nur ein süßer Begleiter am Set ist, bleibt allerdings noch unklar.

Die Fans dürfen sich auf "Das perfekte Geheimnis 2" freuen, der dem Titel zufolge dieses Mal den Blick auf einen turbulenten Kurztrip in den Süden richtet. Der erste Teil, der 2019 in die Kinos kam, begeisterte mit seiner mitreißenden Mischung aus Drama, Geheimnissen und Humor eine riesige Zuschauerschaft. Elyas, der mit seinen Rollen immer wieder für Unterhaltung sorgt, ist auch abseits der Leinwand ein absoluter Publikumsliebling und beweist mit Momenten wie diesem, dass er auf und hinter der Kamera ein Händchen dafür hat, Herzen zu gewinnen.

Instagram / elyas_mbarek Elyas M'Barek kuschelt am Set mit einem Hund

Getty Images Elyas M'Barek, Schauspieler

Getty Images Elyas M'Barek im Juli 2022