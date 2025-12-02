Sprecher klärt über Sarah Fergusons Wohnsituation auf

Sarah Ferguson (66), besser bekannt als Fergie, muss sich ein neues Zuhause suchen. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Andrew Mountbatten Windsor (65) verlässt sie die Royal Lodge in Windsor, in der sie trotz ihrer Trennung im Jahr 1996 weiterhin unter einem Dach gelebt haben. Ihr Sprecher erklärte dem Magazin People, dass sich die 66-Jährige, die künftig Bücher zum Thema Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen schreiben will, derzeit noch orientieren müsse: "Sie prüft derzeit eine Reihe von Optionen, und es wurde noch keine endgültige Entscheidung getroffen." Gerüchte, sie könnte bei einer ihrer beiden Töchter, Prinzessin Beatrice (37) oder Prinzessin Eugenie (35), unterkommen, wies der Sprecher allerdings als unzutreffend zurück.

Auch ein Umzug in das Sandringham-Anwesen, das ihrem geschiedenen Ehemann zugedacht ist, steht für Sarah angeblich nicht zur Debatte. Während Andrew nach seiner von König Charles III. (77) verhängten Degradierung künftig dort leben soll, plant die ehemalige Herzogin von York, ihr Leben künftig unabhängig zu gestalten. Aus Palastkreisen heißt es, die gewaltige Verkleinerung des Haushalts und die Logistik des Umzugs seien der Bremsklotz, weshalb sich zumindest Andrews Domizilwechsel noch bis Februar hinziehen könnte. Nachdem der ehemalige Prinz seine royalen Ehren abgeben musste, verlor auch Sarah ihren Titel – ebenso wie ihre Rolle als Schirmherrin bei insgesamt sieben Wohltätigkeitsorganisationen. Dieser Rückzug erfolgte, nachdem E-Mails veröffentlicht wurden, die ihren Austausch mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) dokumentieren.

Die Royal Lodge, die sie nach Monaten voller Skandale und öffentlicher Demütigungen nun verlassen muss, spielte für die Familie immer wieder eine wichtige Rolle: Eugenie feierte dort ihre Hochzeit und Beatrice wurde in der Nähe getraut. Während des Trubels wurde zuletzt spekuliert, dass Sarah sich eventuell in einem sogenannten "Granny Annexe" auf dem Anwesen von Beatrice niederlassen könnte. Solche Überlegungen sind nun allerdings vom Tisch. "Entgegen anderslautenden Berichten hat sie niemals um eine Immobilie oder irgendeine Versorgung für sich selbst gebeten", sagte eine Quelle laut People. "Sie wird weiterhin ein unabhängiges Leben aufbauen." Das Ex-Paar hat im Laufe der Jahre bereits den einen oder anderen Skandal gemeinsam durchgestanden. Doch keiner war so folgenschwer wie dieser. "Damit endet das jahrzehntelange Zusammenleben", schrieb die Times.

Getty Images Sarah Ferguson im April 2025

Getty Images Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice, britische Royals

Getty Images, Getty Images Prinz Andrew und Jeffrey Epstein