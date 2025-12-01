Ex-Prinz Andrew fordert großes Haus nach seinem Rausschmiss

Andrew Mountbatten Windsor (65), der ehemalige Prinz und Duke of York, hat seinen bisherigen Wohnsitz, die prächtige Royal Lodge in Windsor, verloren und drängt nun auf eine großzügige Alternative. Er hat jetzt eine Bleibe auf dem königlichen Sandringham-Anwesen im Blick, die über sechs bis sieben Schlafzimmer verfügen soll. Neben der stattlichen Immobilie fordert er laut OK! ein umfangreiches Personal, darunter einen Koch, einen Gärtner, einen Fahrer, einen Sicherheitsbeamten sowie eine Haushälterin. Ein Freund von Andrew soll seine Forderungen mit dem Argument gerechtfertigt haben, dass er lediglich "fair behandelt" werden möchte, nachdem er seine Residenz aufgeben musste.

Hinter den Kulissen scheint es aber vor allem ums Geld zu gehen. Ein früherer Hofbediensteter erklärte laut OK!: "Wie ich Andrew kenne, ging es ihm immer nur ums Geld. Andrew wird im Grunde genommen aus seinem Mietvertrag herausgekauft, also wird er um jedes Detail des Deals feilschen." Ein weiterer Insider verriet, Andrew verhalte sich weiterhin "völlig privilegiert", als habe sich nichts geändert. Der Palast betonte zuvor, dass der Auszug aus der Royal Lodge "notwendig" sei, obwohl Andrew die schweren Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal weiterhin bestreitet.

Abgesehen vom Umzug in eine kleinere Bleibe muss Andrew noch weitere Rückschläge verkraften. Nachdem er bereits 2022 im Zusammenhang mit der Epstein-Affäre seine royalen Pflichten niedergelegt hatte, verlor er daraufhin militärische Titel sowie königliche Schirmherrschaften. Andrews Bruder, König Charles (77), hat nun auch seine letzten royalen Ehrungen widerrufen. Wie "The Gazette" veröffentlichte, wird Andrew rückwirkend zum 30. Oktober aus dem "Order of the Garter" und dem "Royal Victorian Order" gestrichen. Trotz der aktuellen Veränderungen scheint Andrew jedoch weiterhin an luxuriösen Gewohnheiten festzuhalten. Es bleibt abzuwarten, ob er seinen Lebensstandard künftig anpassen wird.

Getty Images Prinz Andrew, März 2024

Getty Images Prinz Andrew im Februar 2024

Getty Images Prinz Andrew und Prinz William, September 2025