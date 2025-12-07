Kates Plan nach Andrews Absturz: Prinz George als neuer Star

Nach dem Titel-Entzug von Andrew Mountbatten-Windsor (65) wächst der Druck auf das britische Königshaus, denn die Aufgaben der Royals werden auf weniger Schultern verteilt. Prinzessin Kate (43) reagiert darauf, indem sie ihren zwölfjährigen Sohn George (12) ins Rampenlicht rückt und ihn bereits jetzt auf seine zukünftige Rolle als König vorbereitet. Zuletzt begleitete der junge Royal seine Mutter beim Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall, einem der bedeutendsten Gedenkanlässe der Familie.

Dass George bei seinen Auftritten an Souveränität gewinnt, unterstrich Royal-Experte Richard Eden in der Daily Mail: "Was wir jetzt sehen, ist ein neuer Royal in Ausbildung, Prinz George." Beim Festival habe besonders Kate den Ton gesetzt und ihrem Sohn den Ablauf vorgemacht. Eden sagte: "Wir sahen seine Mutter, die behutsam voranging und wirklich zeigte, wie Prinz George künftig öffentliche Auftritte meistern könnte." Zuvor hatte George bereits an ausgewählten Terminen teilgenommen, etwa bei einem Champions-League-Spiel in Paris an Prinz Williams (43) Seite und bei einer Teestunde für Veteranen im Buckingham Palace mit beiden Eltern.

Nach Prinz Harry (41) legte kürzlich auch Ex-Prinz Andrew seine offiziellen Aufgaben als Royal nieder. Laut britischen Medien sollen Kate und William die Degradierung Andrews vollkommen unterstützen. Zuletzt wurde bekannt, dass William gezielt auf Abstand zu seinem Onkel gehe. Experten erwarten, dass George künftig häufiger bei öffentlichen Anlässen zu sehen ist – vor allem dort, wo Begegnungen und Gesprächsführung gefragt sind.

Getty Images Prinz Andrew, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Königin Camilla im Jahr 2015

Getty Images Prinz William, Prinz George und Herzogin Kate beim EM-Achtelfinale zwischen England und Deutschland

Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Prinz William, Herzogin Camilla, Herzogin Kate und Prinz Andrew bei der Royal Wedding 2018