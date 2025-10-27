Annemarie Eilfeld findet Till-Lindemann-Proteste "albern"

Annemarie Eilfeld (35) hat sich beim Leipziger Opernball zu den Protesten gegen Till Lindemann (62) geäußert. Der Rammstein-Frontmann war als Ehrengast der Veranstaltung geladen, was zahlreiche Demonstranten an den Veranstaltungsort lockte. Die Sängerin ließ bei Promiflash keinen Zweifel daran, wie sie dazu steht: "Sorry, finde ich unnötig, albern und einfach für alle anderen Gäste auch einfach nervig." Für Annemarie sei es nicht gerechtfertigt, dass so viele Menschen wegen der bislang unbestätigten Missbrauchsvorwürfe gegen den Musiker protestieren: "Jeder Mensch hat eine Chance verdient."

In ihrem Gespräch erklärte Annemarie weiter, warum sie die Aufregung nicht nachvollziehen kann. Die Musikerin verwies darauf, dass Till als Ehrengast geladen war und schlussfolgerte, dass "die Person nicht eingeladen worden" wäre, wenn an den bisher nicht bestätigten Vorwürfen etwas dran sei. Sie findet, die Demonstrationen setzten die falschen Prioritäten: "Ich finde es nicht richtig, gegen eine Person zu demonstrieren. Dafür haben wir ganz andere Probleme in Deutschland", sagte sie Promiflash. Die Sprechchöre vor der Oper bekam Annemarie selbst zu hören: "Es nervt einfach. Ich bin hier im Interview. Und ständig höre ich irgendwelche Gesänge, als wenn's hier um irgendwelche wirklich super wichtigen Sachen geht."

Der Leipziger Opernball, der unter dem Motto "Bienvenidos, Andalucía" gefeiert wurde, zog neben Till zahlreiche weitere Prominente wie David Garrett (45) und Claudia Obert (64) an. Die Einladung des Rammstein-Stars sorgte jedoch bereits im Vorfeld für Kritik. Unter dem offiziellen Instagram-Account des Events schrieb ein Nutzer damals: "Lindemann als Ehrengast?! Peinlich!" Ein anderer kommentierte wütend: "Was zur Hölle ist falsch bei euch, dass ihr es für eine gute Idee haltet, Lindemann einzuladen?" Viele konnten nicht verstehen, warum ausgerechnet der Frontmann trotz der Vorwürfe um sein Verhalten eingeladen wurde. Die Veranstalter verteidigten die Einladung unter Hinweis auf die Unschuldsvermutung.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, ActionPress Collage: Annemarie Eilfeld und Till Lindemann

Anzeige Anzeige

Getty Images Annemarie Eilfeld beim 30. Leipziger Opernball in der Oper Leipzig, 25. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Till Lindemann auf einem Konzert