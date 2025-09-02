Annemarie Eilfeld wäre für "The Power"-Teilnahme zu sensibel

Annemarie Eilfeld (35) hat bei der Premiere der neuen Reality-Show "The Power" in Berlin klargestellt, dass sie kein großes Interesse daran hat, Teil des Formats zu sein. Während Stars wie Kader Loth (52) und Emma Fernlund (24) mit von der Partie sind, bleibt die Sängerin lieber außen vor. "Ich glaube, ich bin vielleicht ein bisschen zu sensibel dafür", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash. Die Vorstellung, jemanden herauszuwählen oder Intrigen zu schmieden, sei für sie schlichtweg "schrecklich".

Obwohl sie nicht grundsätzlich ausschließt, solche Formate auszuprobieren, sind Annemarie besonders die negative Dynamik von Nominierungen und das "gute Miene zum bösen Spiel" machen ein Dorn im Auge. "Für mich wäre das, glaube ich, ein bisschen schwer gewesen", betonte sie. Stattdessen malt sich die Künstlerin ein ganz anderes Szenario für ein perfektes Reality-TV-Format aus: ein Programm, das nur aus "essen, schlafen und spielen" besteht, ganz ohne Konflikte und Drama.

Doch obwohl "The Power" nicht unbedingt ein Format für sie wäre, möchte Annemarie gerne wieder mehr im Reality-TV stattfinden. Vor rund sechs Monaten sprach die Musikerin offen darüber, dass sie sich nach einer längeren Pause eine Rückkehr ins TV vorstellen könnte. "Ich bin, glaube ich, jetzt nach fünf Jahren wieder bereit. Schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Ich habe Lust auf schöne Formate", betonte die Sängerin damals gegenüber Promiflash. Was sie sich unter "schönen Formaten" konkret vorstellt, ließ Annemarie allerdings offen. Sie stellte nur klar: "Ich habe Lust auf Unterhaltung, Spaß und möchte dieses Drama nicht mehr."

IMAGO / Gartner Annemarie Eilfeld auf der "The Power"-Premiere 2025

IMAGO / BOBO Annemarie Eilfeld, 2025

IMAGO / Gartner Annemarie Eilfeld, 2025