So sieht die perfekte Date-Night für Annemarie Eilfeld aus

Großer Auftritt, kleine Einblicke: Beim Leipziger Opernball sprach Annemarie Eilfeld (35) offen über ihr Liebesleben mit Partner Tim Sandt – und verriet im Gespräch mit Promiflash, wie für sie eine perfekte Date-Night aussieht: Die Sängerin hält nichts von komplizierten Plänen oder überkandidelten Inszenierungen. "Gutes Essen, eine gemütliche, entspannte Stimmung und keine Sorgen haben", schwärmte Annemarie bescheiden. Damit beschreibt sie einen Abend, der sich weniger um Glamour dreht als um Nähe, Genuss und Leichtigkeit – genau die Mischung, die sie nach einem anstrengenden Arbeitstag schätzt, um zur Ruhe zu kommen.

Annemarie, die 2009 in der sechsten Staffel von Deutschland sucht den Superstar als Kandidatin antrat, ließ keine Zweifel: Für sie braucht es kein überteuertes Restaurant, um einen besonderen Moment zu schaffen. Entscheidend ist für sie die Atmosphäre, in der man zur Ruhe kommt, zusammen lacht und gemeinsam genießt. Ein stundenlanges Mehrgänge-Menü muss es nicht sein – Hauptsache, es schmeckt und ihre prall gefüllte To-do-Liste kann gedanklich für einen Moment in den Hintergrund rücken.

Nach einer schweren Zeit, die sie offen mit ihren Fans teilte, wirkt die Sängerin heute hoffnungsvoll und gefestigt in ihrem Leben. Annemarie, die gemeinsam mit ihrem Partner Tim auch schwierige Erlebnisse wie eine Fehlgeburt überstehen musste, scheint das Hier und Jetzt inzwischen besonders zu schätzen. Ihr bewegter Lebensweg zeigt: Trotz aller Herausforderungen legt die Blondine großen Wert darauf, die kleinen Freuden des Alltags zu würdigen und Liebe auch in einer langjährigen Partnerschaft immer wieder aktiv zu leben.

Getty Images Annemarie Eilfeld beim 30. Leipziger Opernball in der Oper Leipzig, 25. Oktober 2025

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Annemarie Eilfeld und Tim Sandt, August 2021

Instagram / timsandt_official Annemarie Eilfeld und Tim Sandt