Annemarie Eilfeld mag "The Power" mehr als "Die Verräter"

Annemarie Eilfeld (35) sorgte bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig für Gesprächsstoff, als sie über ihre liebsten Reality-TV-Formate plauderte. Dabei machte die Sängerin deutlich, dass sie ein großer Fan der neuen Show The Power ist. "Also, ich finde das Format sehr geil", erklärte Annemarie im Gespräch mit Promiflash. Sie lobte die Spannung und den Reiz der Sendung, die ihr bei ähnlichen Formaten wie Die Verräter – Vertraue Niemandem! gefehlt haben: "'Die Verräter' war mir persönlich stellenweise schon ein bisschen zu langweilig." Das neue Konzept habe jedoch genau die richtige Würze, die sie sich gewünscht habe.

Besonderes Lob fand Annemarie für Matthias Mangiapane (41), der bei "The Power" eine herausragende Leistung abgeliefert hat. "Oh mein Gott. Er hat ja selber schon gesagt, die Rolle seines Lebens. Und er hatte absolut recht", schwärmte sie über dessen Performance. Das Engagement und die Hingabe, die Matthias in seine Rolle gesteckt hat, seien ihr besonders positiv aufgefallen. Für Annemarie steht fest: Das neue Format hebt sich klar von anderen Reality-Shows ab und begeistert sie auf ganzer Linie.

Annemarie, bekannt für ihre erfolgreiche Musikkarriere und ihre Auftritte in verschiedenen TV-Formaten, ist kein Neuling in der Welt der Unterhaltung. Über die Jahre hat die Sängerin immer wieder einen Blick für das Besondere bewiesen und sich nicht gescheut, auch mal klare Meinungen zu äußern. Dass sie nun von "The Power" so angetan ist, zeigt, wie sehr ihr innovative und packende Konzepte am Herzen liegen. Mit ihrem Enthusiasmus für die Show inspiriert Annemarie nicht nur ihre Fans, sondern setzt auch ein Zeichen dafür, wie wichtig frische Ideen in der TV-Landschaft sind.

Getty Images Annemarie Eilfeld, Sängerin

Joyn Cover der Show "The Power"

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld, Sängerin

