Annemarie Eilfeld wurde oft für das Dschungelcamp angefragt

Spinnen, Reis und blutige Getränke sind wohl die Schlagwörter, die Fans direkt an das Dschungelcamp denken lassen. Jedes Jahr aufs Neue stellen sich mutige Stars und Sternchen der deutschen Medienlandschaft dem Abenteuer in Down Under. Anlässlich dazu konnte Promiflash bei keiner Geringeren als Annemarie Eilfeld (35) nachfragen: Hätte die Sängerin auch mal Lust auf den australischen Dschungel? Im Interview verrät sie, dass das Interesse der Produktion auf jeden Fall vorhanden ist: "Die fragen immer fleißig an, aber da muss ich wirklich vorher eine Therapie machen und alles, was ich an Krisen und Marotten mitbringe, muss ich mir abgewöhnen und weghypnotisieren lassen, dann kann ich da vielleicht teilnehmen."

Mit ihren "Marotten und Krisen" befürchtet Annemarie, dass sie sich im Dschungelcamp schnell in der Opferrolle wiederfinden könnte. "Ansonsten bin ich da gefundenes Fressen für alle möglichen Sorten von Tieren. Weil ich wirklich Schiss habe. Ich hab Schiss vor Höhe, ich hab Schiss vor komischem Essen, ich habe Schiss vor Tieren – also, was willst du mit mir da?", führt die Sängerin im Gespräch mit Promiflash weiter aus. Die deutsche Realityshow wird in Zukunft also ohne Annemarie auskommen müssen.

Schon vor einigen Monaten hatte Annemarie erklärt, dass sie auch bei der neuen Realityshow The Power lieber verzichtete. Damals sagte die Sängerin gegenüber Promiflash: "Ich glaube, ich bin vielleicht ein bisschen zu sensibel dafür." Der Gedanke, sich in Intrigen oder knallharte Nominierungen zu verstricken, war für sie schlicht "schrecklich". Zwar schloss sie eine Teilnahme an Reality-Formaten nicht grundsätzlich aus, aber gerade das Spiel mit dem Ausschluss anderer Kandidatinnen und Kandidaten und das künstliche Aufrechterhalten guter Stimmung trotz Konflikten blieb für die Künstlerin ein No-Go.

IMAGO / BOBO Annemarie Eilfeld, 2025

Getty Images Annemarie Eilfeld beim 30. Leipziger Opernball in der Oper Leipzig, 25. Oktober 2025

IMAGO / Gartner Annemarie Eilfeld, Sängerin