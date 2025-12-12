"Angst": Cora Schumacher filmt sich weinend beim Zahnarzt

Cora Schumachers (48) gestriger Tag scheint kein besonders guter gewesen zu sein. Der Grund: die Reality-TV-Bekanntheit musste zum Zahnarzt. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich mit tränenden Augen und schmerzverzerrtem Gesicht. "Heute hat mich die Angst erwischt", verriet sie ihren Followern und betonte: "Ich dachte, dass mich niemand mehr sprachlos machen könnte." Doch falsch gedacht: "Der Zahn wurde mir gezogen", ergänzte sie.

Mittlerweile ist der Termin vorbei und der Schock dürfte überstanden sein. Wenig später meldete sich die ehemalige Rennfahrerin in ihrer Instagram-Story zurück – und zeigte ihren Fans in einer kurzen Momentaufnahme die Prachtstücke. Zwei Zähne wurden Cora gezogen, die sie stolz in ihrer Hand hielt. "Funktioniert das immer noch, um von der Zahnfee Geld zu bekommen oder gibt es noch andere Möglichkeiten?", scherzte sie selbstironisch.

Vor einiger Zeit hatte sich Cora eine längere Pause von den sozialen Medien gegönnt. Als sie dann Anfang November wieder in dem Feed ihrer Follower auftauchte, sorgte der Inhalt ihrer Instagram-Story schnell wieder für Stirnrunzeln. Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin teilte ein Bild, auf dem ihr Arm mit einem Blutdruckmessgerät versehen war. Viel mehr als das war allerdings der gezeigte Mittelfinger der Blickfang. "Therapeut nennt es Meditation. Ich nenne es manuelle Druckfreigabe", schrieb sie dazu.

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, Dezember 2025

Imago Cora Schumacher im September 2024 in Hamburg

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im August 2024