Manu und Konny Reimann wehren sich gegen Fake-Vorwürfe

Konny Reimann (70) und Manuela Reimann (57) haben sich mit einem deutlichen Appell an ihre Community gewandt. Die Goodbye Deutschland-Stars meldeten sich auf Instagram zu Wort, nachdem ihnen in Kommentaren und E-Mails vorgeworfen worden war, ihren Umzug nach Barbados nur zu inszenieren. Der Anlass: In der aktuellen Staffel von "Willkommen bei den Reimanns" wirkt es, als hätten die Auswanderer eine großzügige Villa auf der Karibikinsel bezogen. Zeitgleich war das Anwesen aber weiterhin bei einem Makler online gelistet. In ihrem gemeinsamen Video erklären Konny und Manu, warum es dazu kam – und wie sie nun weitermachen wollen.

Die Eheleute betonen, dass in ihrer Doku-Soap nichts gestellt sei und alle gezeigten Schritte tatsächlich stattgefunden hätten. Der ursprünglich angepeilte Kauf der rund 30.000 Quadratmeter großen Villa sei geplatzt, weil der Verkäufer kurzfristig den Preis stark angehoben habe. Ein bereits geschlossener Vorvertrag sei daraufhin aufgehoben worden, weshalb das Haus nie in ihren Besitz überging. "Wir würden niemals einen Umzug nur vortäuschen, das machen wir nicht", sagen die beiden in dem Clip. Gleichzeitig verkünden sie, dass sie auf Barbados bereits ein neues Objekt gefunden hätten und sich der Kaufprozess dafür in vollem Gang befinde. Am Ende wendet sich Konny noch einmal direkt an seine Follower: "Nicht alles glauben", bittet er, "sondern uns vertrauen".

Seit ihrem TV-Debüt im Jahr 2006 haben sich Manuela und Konny Reimann ein beeindruckendes Leben aufgebaut. Auswanderungen und neue Projekte sind für die beiden keineswegs neu. Sie begannen ihre Reise zunächst in Texas, bevor sie nach Hawaii zogen – nun peilen sie Barbados als neues Zuhause an. Mit unermüdlichem Einsatz sowie dem Erfolg ihrer Fernsehshow schufen sich die Reimanns nicht nur ihr eigenes Paradies, sondern auch eine finanzielle Unabhängigkeit. Ihr Publikum lassen sie traditionell nah heran – ob beim Umbau, beim Kofferpacken oder in ruhigeren Momenten, wenn sie von Familie, Alltag und neuen Träumen erzählen. Diese Fan-Nähe ist Teil ihres Erfolgs und erklärt, warum sie auf Kritik nicht mit Schweigen reagieren, sondern direkt das Gespräch suchen.

Anzeige Anzeige

Christopher Adolph Konny und Manuela Reimann auf der "Caravan-Messe" in Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Ralf U. Heinrich Reality-Star Konny Reimann

Anzeige Anzeige

Adolph, Christopher / ActionPress Die Familie Reimann: Konny, Manuela, Jason und Janina