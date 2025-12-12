Selten: Victoria Swarovski und ihr Mark zeigen sich vertraut

Seltenes Pärchen-Update mit Signalwirkung: Victoria Swarovski (32) und Mark Mateschitz (33) zeigten sich am Mittwoch, 10. Dezember, Seite an Seite in Leipzig. Anlass war die offizielle Eröffnung der neuen Geschäftsstelle von RB Leipzig, wo die Unternehmerin ihrem Partner sichtbar den Rücken stärkte. Das Duo trat ungewohnt ungezwungen auf, blieb dicht beieinander und lächelte für die Kameras. Mark suchte vor Ort das Gespräch mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (50). Auch privat ist es ein besonderer Moment: Marks Mutter Anita Gerhardter und Marion Feichtner, die langjährige Partnerin des 2022 verstorbenen Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz, waren unter den Gästen.

Die Let's Dance-Moderatorin erschien lässig mit Rollkragen und locker gebundenem Dutt, während der Red-Bull-Erbe im Austausch mit den Gastgebern und politischen Gästen zu sehen war. Bereits im April 2023 hatte Victoria ihre neue Liebe mit einem romantischen Instagram-Post offiziell gemacht. "Kein Hase ist mit dir zu vergleichen. Frohe Ostern", schrieb sie zu einem Foto, das sie eng an Mark gekuschelt vor traumhafter Bergkulisse zeigte. Die Beziehung scheint von Anfang an auf festem Fundament zu stehen – schließlich sollen sich Victoria und Mark bereits seit ihrer Jugend kennen. Victoria ist mittlerweile laut der Gala auch geschäftlich in Marks Imperium eingestiegen. Als Prokuristin bei "The House of Arts GmbH" hat sie eine wichtige Position in einem Unternehmen übernommen, das zur Mateschitz Beteiligungs GmbH gehört. Die Kunstgalerie ist im berühmten Red Bull Hangar 7 in Salzburg ansässig – einem Museum, das ebenfalls der Familie gehört. Victorias Weg zur großen Liebe war nicht immer geradlinig. Über elf Jahre lang war sie mit dem 17 Jahre älteren Unternehmer Werner Mürz zusammen. Die beiden heirateten 2017 in einer pompösen Zeremonie in Italien, doch die Märchen-Ehe sollte nicht für die Ewigkeit bestimmt sein.

Abseits des Parketts gelten Victoria und Mark als ausgesprochen diskret bei öffentlichen Auftritten. Im Sommer waren sie gemeinsam beim Grand Prix von Österreich zu sehen: Sie setzte auf einen eleganten Denim-Look mit offenem Haar, er auf ein braunes T-Shirt samt Ray-Ban-Brille. In sozialen Medien gibt die Sängerin und Unternehmerin nur selten Einblicke, gelegentlich jedoch mit nachdenklichen Untertönen, die ihre Community beschäftigen. Im persönlichen Umfeld steht für sie Familie hoch im Kurs, Reisen und Zeit mit engen Vertrauten prägen ihren Alltag. Mark hält sein Privatleben traditionell abgeschirmt und zeigt sich bevorzugt bei Terminen mit sportlichem Bezug oder im familiären Kreis. Wenn beide dann doch gemeinsam auftreten, sprechen Gesten, Blicke und die Stille zwischen den Momentaufnahmen für sich. Genau diese Mischung aus Nähe und Diskretion prägt nun auch ihren Abend in Leipzig.

Imago Bei der Eröffnung der RB-Leipzig-Geschäftsstelle: Mark Mateschitz und Victoria Swarovski, 2025

Getty Images Mark Mateschitz und Victoria Swarovski in Imola, Italien 2025

Getty Images Victoria Swarovski, Mai 2025