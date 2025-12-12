Wegen ihr platzt Maurice Dziwak im Forsthaus der Kragen

Im Forsthaus Rampensau Germany ging es in der zehnten Folge hoch her, als Maurice Dziwak (27) die Beherrschung verlor. Hauptauslöser war Realitystar Evanthia Benetatou (33), besser bekannt als Eva, die zusammen mit Walentina Doronina (25) das Exit-Spiel gegen Oliver Ginkel und Paul Aubster gewann und so im Haus bleiben durfte. Der 27-Jährige machte keinen Hehl daraus, dass er die ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidatin nicht länger in der Show haben wollte und konfrontierte sie mit harschen Worten: "Du bist scheiße und du bleibst scheiße. Was willst du überhaupt?" Die Situation eskalierte vollends, als er der alleinerziehenden Mutter zusätzlich mangelnden Charakter und fehlende Werte vorwarf.

Es blieb jedoch nicht bei dem Streit mit Eva: Als ihre Teampartnerin Walentina versuchte, sie in Schutz zu nehmen, richtete der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer seinen Zorn prompt auch gegen sie. Die 25-Jährige, die noch kurz zuvor selbst im Streit mit Eva lag, reagierte empört und schrie zurück: "Halt deine Schnauze! Hör auf, immer meine Freundin dumm anzumachen." Die zuvor freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden TV-Stars schien in diesem Moment endgültig zu bröckeln. Andere Kandidaten wie C-Bas und Chris Manazidis, auch bekannt als Christo, zeigten sich schockiert über Maurice' plötzliche Wut. "Ich hab's dir gesagt, Digga, der Typ ist eine tickende Zeitbombe", beschrieb Christo das explosive Verhalten seines Mitstreiters.

Dass Walentina ihre Teampartnerin in der hitzigen Situation verteidigte, überraschte viele Zuschauer. Der vorherige Streit zwischen den beiden eskalierte in Folge acht so sehr, dass die Essenerin sogar ihre Koffer packte und das Haus verließ. Diese Entscheidung konnte sie jedoch nicht lange aufrechterhalten. Schon in der nächsten Episode kehrte sie zurück und sorgte damit für Verwunderung und Spott im Haus. Besonders Dilara Kruse und Maurice zeigten wenig Verständnis für ihren plötzlichen Sinneswandel. Letzterer kommentierte: "Das ist ein Armutszeugnis. Wenn ich etwas sage, dann muss ich auch dahinterstehen."

Joyn Frank Dziwak und Maurice Dziwak bei "Forsthaus Rampensau", 2025

Joyn Maurice Dziwak, Eva Benetatou und Walentina Doronina bei "Forsthaus Rampensau", 2025

Joyn Walentina Doronina und Eva Benetatou im "Forsthaus Rampensau" 2025