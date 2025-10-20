Könnten sich AYTO-Anna & Tano weitere TV-Formate vorstellen?

Anna und Tano haben bei Are You The One? zueinander gefunden – jetzt sprechen die Reality-Bekanntheiten darüber, wie es für sie im TV weitergehen könnte. Beim Hype-Boxevent plaudern die beiden im Gespräch mit Promiflash offen über ihre Pläne und Vorlieben für künftige Formate. Auf die Frage, ob sie sich gemeinsame Shows vorstellen können, sind sie sich schnell einig. "Das könnten wir uns vorstellen, oder?", wirft Tano ein. Anna legt nach: "Ja, definitiv. Wenn was Cooles dabei ist, klar." Dabei macht die Influencerin klar, worauf es ihr ankommt: Sie möchte Formate, die auf sportliche oder intellektuelle Challenges setzen und den Fokus aufs Spiel legen.

Konkreter wird es, als Tano mögliche Show-Namen nennt. "Ja, Couple-Challenge auch Sommerhaus ist cool", meint er gegenüber Promiflash. Anna bleibt bei einem der genannten Klassiker zurückhaltender: "Ich finde es grenzwertig", erklärt sie mit Blick auf das "Sommerhaus der Stars". Klar ist beiden, dass es ebenfalls ohne den anderen in Formate gehen könnte – aber nur, wenn der Show-Charakter passt. Dating-Formate schließen sie aus. "Wenn es um was Kompetitives geht, wo jetzt nicht der Fokus drauf liegt, sich die Köppe einzuschlagen, dann auf jeden Fall", so Anna. Tano ergänzt: "Da sind wir eigentlich beide cool mit. Also ich glaube, wir würden das vorher absprechen und sagen 'Hey, das Format hat angefragt' zum Beispiel. Da würde ich gerne hingehen."

Die beiden machten außerdem eine große Neuigkeit publik: Anna und Tano beschlossen, den nächsten Schritt zu wagen und gemeinsam unter ein Dach zu ziehen. Wie sie verrieten, haben sie bereits den Mietvertrag unterschrieben und damit klare Zukunftspläne geschmiedet. "Wir haben jetzt den Mietvertrag unterschrieben. Zum 01.11. Und ja, dann geht es los", plauderte Tano glücklich aus. Die Realitystars hoffen, dass das Zusammenleben ihrer Beziehung noch mehr Halt gibt und den Alltag entspannter macht.

Instagram / annaliviax Tano und Anna, September 2025

Instagram / annaliviax Anna und Tano, Oktober 2025

Instagram / annaoliviax "Are You The One?"-Kandidaten Tano und Anna