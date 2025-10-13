AYTO-Paar Tano & Anna wagen nächsten Schritt ihrer Beziehung

Tano und Anna haben eine große Entscheidung getroffen: Das Paar, das sich in der Realityshow Are You The One? kennen und lieben gelernt hat, wird zusammenziehen. "Wir haben jetzt den Mietvertrag unterschrieben. Bis zum 01.11. Und ja, dann geht es los", verkündete Tano beim "The Ultimate Hype"-Boxevent gegenüber Promiflash. Mit strahlenden Gesichtern berichteten die beiden, dass sie sich durch diesen Schritt eine positive Veränderung in ihrer Beziehung erhoffen.

Die Entscheidung, eine gemeinsame Wohnung zu beziehen, hat vor allem praktische Gründe. Derzeit verbringt das Paar bereits so viel Zeit wie möglich zusammen, muss jedoch immer wieder die Distanz zwischen seinen Wohnorten überbrücken. "Wir hängen so jetzt auch schon wahnsinnig viel aufeinander und hoffen, dass, wenn man quasi an einem Standort sich ein Leben aufbaut, dass dann jeder so sein eigenes Ding machen kann und dass es dann eher eine Bereicherung ist", erklärte Anna. Auch Tano sieht im Zusammenziehen vor allem Erleichterung im Alltag, da er das Pendeln als stressig empfindet.

Bislang trennten die beiden die knapp 80 Kilometer zwischen Siegen und Köln. Trotz der Distanz schafften es Tano und Anna, ihre Beziehung zu pflegen und viel Zeit miteinander zu verbringen. Der neue gemeinsame Wohnsitz soll ihnen nun noch mehr Stabilität im Alltag geben. Fans des Reality-TV-Duos dürfen gespannt sein, wie sie diesen nächsten Schritt ihres gemeinsamen Weges erleben werden.

Instagram / annaoliviax "Are You The One?"-Kandidaten Tano und Anna

Instagram / annaoliviax Anna, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

Instagram / annaoliviax Tano und Anna, "Are You The One?"-Kandidaten 2025