AYTO-Girls Anna und Chiara treffen sich bei "Die Abrechnung"

Am 6. November wird es bei "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" auf ProSieben spannend: Die Reality-TV-Sternchen Anna und Chiara, bekannt aus der Datingshow Are You The One?, treten als Duo an. Doch statt einer harmonischen Zusammenarbeit treffen hier alte Konflikte aufeinander. Der Grund für ihre angespannte Beziehung liegt in einem Vorfall aus der Vergangenheit. Nach der Ausstrahlung von AYTO fand Anna heraus, dass Chiara einen One-Night-Stand mit Tano hatte, den Anna zuvor ebenfalls attraktiv fand. Heute ist Tano Annas Partner – aber die Spannungen zwischen ihr und Chiara bestehen weiterhin.

Das Konzept der neuen Sendung erfordert von den Teilnehmern volle Teamarbeit, um die Show gewinnen zu können. Für Anna und Chiara bedeutet das eine besondere Herausforderung, denn beide haben nach wie vor klare Meinungen über die Vergangenheit. Chiara verteidigt sich: "Zwischen uns steht im Grunde nur eine Portion Unsicherheit und ein paar Tatsachen, die halt anders erzählt wurden, als sie wirklich waren." Anna hingegen zeigt sich skeptisch, ob eine Kooperation möglich ist. "Chiara und ich haben einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen von Freundschaft", erklärte sie.

Kennengelernt hatten sich Anna und Chiara in der AYTO-Villa, wo die beiden zunächst eine enge Freundschaft verband. Doch die Enthüllung über Tano führte zu Spannungen, die bis heute anhalten. Während Chiara versucht, sich von der Vergangenheit zu lösen, zeigt sich Anna unnachgiebig und sieht das Vertrauensverhältnis als nachhaltig beschädigt an. Nun müssen die einstigen Freundinnen gezwungenermaßen zusammenarbeiten – in einer Show, die Chaos und Drama wohl ebenso sicher verspricht wie jede Menge Unterhaltung für die Zuschauer. Ob sie ihre Differenzen begraben können, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Köstlin Anna und Chiara, "Die Abrechnung – Der Promi Showdown"-Kandidatinnen

Anzeige Anzeige

Instagram / annaliviax Tano und Anna, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ciiaraa____ Chiara, "Are You The One?"-Kandidatin der 6. Staffel