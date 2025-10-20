So wird Michael Douglas von seinen zwei Enkelkindern genannt

Michael Douglas (81) hat in der "Drew Barrymore Show" ein paar rührende Details über seine Enkelkinder verraten. Der Schauspieler, der insgesamt drei Kinder hat, ist stolzer Großvater von der siebenjährigen Lua und dem vierjährigen Ryder, den Kindern seines Sohnes Cameron Douglas (46). Auf die Frage, wie die Kleinen ihn nennen, erklärte Michael: "Sie sagen immer 'Bubba'." Überglücklich erzählte er weiter, wie viel Freude es ihm bereitet, Cameron beim Vatersein zu sehen. Doch trotz der engen Bindung bedauerte Michael offen: "Ich sehe sie nicht oft genug." Der Grund dafür liegt in der Distanz, denn während er mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones (56) in New York lebt, ist Cameron mit seiner Familie an der Westküste zu Hause.

Die Großeltern-Rolle genießt Michael sichtlich, doch er betonte auch, wie wichtig der Kontakt zu Cameron für die Beziehung zur ganzen Familie ist. Im Interview reflektierte der Hollywood-Star über seine Vaterrolle und erklärte, dass er und Cameron aktiv daran arbeiten, ihre Verbindung aufrechtzuerhalten: "Es gibt einen Punkt, an dem du ab einem gewissen Alter nicht mehr so viel erziehen kannst. Die Beziehung pflegen, das müssen beide wollen und daran arbeiten." Dabei sprach Michael auch offen über frühere Fehler. Er habe viele Momente in Camerons Kindheit verpasst, weil damals seine Karriere Vorrang hatte. Mit seinen jüngeren Kindern, Dylan und Carys, habe er das anders erleben können.

Über lustige Anekdoten aus seinem Leben plauderte der Schauspieler ebenfalls, darunter ein Missverständnis auf dem College seiner Kinder. "Als ich Dylan und Carys an der Uni besuchte, dachten die Leute, ich sei ihr Großvater, nicht ihr Vater", erzählte Michael lachend. Er schilderte: "Ich musste klarstellen: 'Das ist kein Großelterntag, sondern Elterntag!'" Diese Begebenheit zeigt, dass Michael trotz seines Erfolgs in Hollywood auch die humorvollen Seiten seines Familienlebens mitnimmt – eine Qualität, die ihn zum beliebten Familienoberhaupt macht.

Getty Images Michael Douglas bei der Filmvorführung von "F1: The Academy" in Miami Beach

Getty Images Cameron und Michael Douglas bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Instagram / catherinezetajones Michael Douglas mit seiner Familie, April 2024