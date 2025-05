Trotz TV-Ruhm: AYTO-Anna plant Karriere als Therapeutin

Anna, bekannt aus der Datingshow Are You The One?, behält trotz ihres erfolgreichen Starts im Reality-TV ihre beruflichen Ziele fest im Blick: Die brünette Schönheit möchte ihre Brötchen eines Tages als Therapeutin verdienen. Im exklusiven Gespräch mit Promiflash stellt sie klar: "Ich schreibe aktuell meine Masterarbeit und werde das auf jeden Fall durchziehen." Zwar gestalte sich der Alltag als Psychologiestudentin inzwischen etwas schwieriger, da ihre plötzliche Bekanntheit für einige Ablenkungen sorgt, doch Anna bleibt überzeugt: "Das ist nach wie vor der Weg, den ich gehen werde."

Der Schritt ins Rampenlicht mit "Are You The One?" war für Anna rückblickend nie ein Hindernis auf ihrem Weg zum Uni-Abschluss. Vielmehr sah sie ihre Zeit im Reality-TV als spannende Ergänzung zu ihrem Alltag und als Beweis dafür, dass sich verschiedene Lebensbereiche mit der richtigen Organisation gut vereinen lassen. Den Spagat zwischen Medienauftritten und akademischer Arbeit sieht sie als machbar und versichert im Interview: "Ich war jetzt quasi auch neben dem Studium bei AYTO und das hat auch funktioniert." Dennoch betont Anna immer wieder, dass die Karriere als Psychologin für sie absolute Priorität hat – selbst eine noch größere Bekanntheit würde daran vermutlich nichts ändern.

Anna blieb vielen Zuschauern der sechsten Staffel AYTO als echte Sympathieträgerin in Erinnerung. Selbst Sophia Thomalla (35), die die Show moderierte, zeigte sich nachhaltig beeindruckt und schrieb in einem Instagram-Beitrag: "Ich bin ein großer Fan von Anna. Sie ist nicht nur wunderschön, sondern auch gebildet und bleibt trotz allem authentisch." So hat sich Anna während der Staffel nicht nur durch ihren Charme, sondern auch durch ihre Leistungen bei den Challenges der Show einen Namen gemacht. Ob diese einprägsamen TV-Erfahrungen dem Reality-Sternchen dabei helfen werden, eines Tages als Therapeutin andere durch Krisensituationen zu führen, bleibt für sie und ihre Fans spannend.

Instagram / annaoliviax Anna, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

Instagram / annaoliviax Anna, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

