Kim Kardashian spricht offen über Caitlyn Jenners Umwandlung

Kim Kardashian (44) sprach in einem Interview im Podcast "Call Her Daddy" über eine der schwierigsten Phasen, die ihre berühmte Familie öffentlich durchleben musste: die Transition von Caitlyn Jenner (75). "Meine Mutter wusste nicht wirklich, wie sie damit umgehen sollte, und Kendall und Kylie hatten das Gefühl, ihren Vater zu verlieren", erzählte die vierfache Mutter. Kris Jenner (69) und Caitlyn ließen sich während dieser Zeit scheiden, was die Situation zusätzlich komplizierte. Kim erklärte weiter, dass Caitlyn damals nicht sehr offen mit der Familie über ihre Transition gesprochen habe, was bei allen gemischte Gefühle auslöste.

Kim betonte, dass diese Phase für die Familie ein Prozess des Lernens war, während sie gleichzeitig versuchten, ihre Schwestern Kendall (29) und Kylie (28) zu unterstützen. Besonders Khloé Kardashian (41) habe emotional heftig darauf reagiert, verriet Kim. "Wir wollten nichts sagen, was verletzend sein könnte, obwohl wir am Anfang kaum etwas über Transgender-Themen wussten", so der Reality-Star. Die Herausforderung, die Situation zu navigieren, wurde zusätzlich dadurch erschwert, dass viele der Gespräche und Ereignisse für ihre TV-Show Keeping Up with the Kardashians gefilmt wurden. Dennoch erklärte Kim, dass der starke Familiensinn ihnen half, die schwierige Zeit zu bewältigen.

Das Verhältnis zwischen Caitlyn und der Kardashian-Familie hat im Laufe der Jahre einige Höhen und Tiefen erlebt. Nachdem Caitlyn 2015 mit ihrem neuen Namen und ihrer Identität an die Öffentlichkeit trat, waren die Beziehungen zunächst stabil. Spätere öffentliche Aussagen Caitlyns, in denen sie Kims verstorbenen Vater Robert Kardashian (38) kritisierte, sorgten allerdings für Spannungen. In einer Folge von "Keeping Up With the Kardashians" 2017 machte Kim ihrem Ärger Luft und erklärte: "Ich habe immer zu Caitlyn gehalten, aber sie ist eine Lügnerin. Wenn du über meinen Vater redest, bist du bei mir unten durch." Während unklar bleibt, wie eng Caitlyn zu ihren Stieftöchtern steht, wird berichtet, dass die Beziehung zu Kylie Jenner deutlich enger sei als allgemein bekannt.

Getty Images Collage: Caitlyn Jenner und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Throwback-Foto von Kim Kardashian und Caitlyn Jenner

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Caitlyn Jenner machen ein Selfie zu Caitlyns 75. Geburtstag.