Telefonterror: Kris Jenners Facelift-Arzt von Fans belagert

Die Neuigkeiten um Kris Jenners (69) Facelift sorgen erneut für Aufsehen, doch diesmal gerät einer ihrer Ärzte unfreiwillig in den Mittelpunkt. Dr. Steven Levine, der die letzte Verjüngungskur der Unternehmerin vornahm, sieht sich einem regelrechten Ansturm auf seine Praxis ausgesetzt. Der Grund: Immer mehr Menschen versuchen, Kris' geheimes Empfehlungs-Passwort zu erraten, um bei dem Chirurgen einen Termin zu ergattern. Laut einem Bericht von Radar Online geben sich manche Anrufer sogar als Cousins, Assistenten oder Freunde der Reality-Ikone aus, um das System zu umgehen. Die Lage in der Klinik wurde so angespannt, dass Anfragen mittlerweile streng gefiltert werden.

Im Podcast "Not Skinny But Not Fat" hatte Kris kürzlich das Passwortsystem erklärt. Die Idee, ihren bevorzugten Schönheitschirurgen mit einem solchen Code weiterzuempfehlen, kam ursprünglich von Dr. Levine selbst. "Er wollte keinen großen Trubel um seine Arbeit", erläuterte Kris. "Er ist der beschäftigtste Profi, den ich je getroffen habe." Dennoch erlaubte er der sechsfachen Mutter, ihn zu nennen – allerdings nur unter der Bedingung, dass ihre Freunde ein Passwort nutzen müssten, um sich als echte Bekannte auszuweisen. Doch selbst mit diesem Schutzmechanismus seien viele Fake-Anfragen bei der Praxis eingegangen. "Wenn du mich wirklich kennst, kennst du das Passwort", stellte sie klar.

Bereits vor einigen Wochen hatte Kris für Schlagzeilen gesorgt, als sie in einem Interview über ihren neuen Eingriff sprach. Für sie sei es ein Schritt hin zur besten Version ihrer selbst – damit wolle sie andere dazu ermutigen, keine Angst vor Operationen zu haben, wenn diese gewünscht oder nötig seien. Doch nicht jeder teilte ihre Ansichten. In der Öffentlichkeit und sogar im eigenen Umfeld erntete sie auch Spott, unter anderem von früheren Begleitern der Kardashian-Familie. Trotz aller Kritik bleibt Kris dabei, dass sie sich dank ihres "Refreshs" wohler in ihrer Haut fühle und dies für sie persönliches "Graceful Aging" bedeute.

Getty Images Kris Jenner bei der Feier "10 Years of Kylie Cosmetics" in West Hollywood, 17. Oktober 2025

Instagram / krisjenner Kris Jenner im Oktober 2025

Getty Images Kris Jenner, Managerin