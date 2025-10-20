So geht es schwangerer Kathi Wagener nach Trennung

Katharina Wagener (30), bekannt aus der Reality-Show Are You The One? und erfolgreiche Influencerin, befindet sich derzeit in einer turbulenten Lebensphase. Die 28-Jährige, die aktuell ihr drittes Kind erwartet, hat sich kürzlich von ihrem langjährigen Partner Kevin Yanik (27) getrennt. Auf Instagram ließ sie ihre Follower an ihren Gefühlen teilhaben: "Aktuell geht es mir gut. Ich versuche, von Tag zu Tag zu leben." Mit dieser Stärke versucht Kathi, den Herausforderungen der Trennung und der bevorstehenden Geburt standzuhalten.

Kathi und Kevin hatten sich 2020 bei der Datingshow kennengelernt und galten lange als Vorzeigepaar. Ihr gemeinsames Leben wurde durch die Geburt von zwei Söhnen bereichert, und schon bald wird ein drittes Kind die kleine Familie ergänzen. Doch trotz dieser gemeinsamen Bindungen war die Trennung unausweichlich. Mit ihrer Botschaft in den sozialen Medien will Kathi offen mit der Veränderung umgehen und einen Einblick geben, wie sie ihre Kraft sammelt, um nach vorne zu blicken.

Schon vor einigen Tagen hatte Kathi ein letztes Statement veröffentlicht, um klare Verhältnisse zu schaffen. Dabei machte sie deutlich, dass das Wohlergehen der Kinder für sie und Kevin an erster Stelle steht. Die Betreuung der Söhne wurde nach einem Termin beim Jugendamt geregelt. Während die Influencerin in der Vergangenheit oft Einblicke in ihr Leben gewährte, wählt sie nun einen zurückhaltenderen Ansatz und möchte sich zukünftig vermehrt auf ihr eigenes Wohl sowie die Bedürfnisse ihrer Kinder konzentrieren.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Influencerin

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Kathi Wagener, August 2025

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025