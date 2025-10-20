Callum Turner plaudert Kennenlerngeschichte mit Dua Lipa aus

Callum Turner (35) hat in einem Interview mit The Times von seiner Verlobten Dua Lipa (30) geschwärmt und sie als "die schönste Frau der Welt" bezeichnet. Ihre Kennenlerngeschichte klingt dabei wie aus einem Drehbuch. Callum erzählte, dass es zuvor "zwei, drei, vier, fünf Beinahe-Begegnungen" gab, in denen sie sich knapp verpassten. Schließlich saßen sie bei einem Geburtstag in Los Angeles nebeneinander – und entdeckten, dass beide gerade das gleiche Buch lasen, "Trust" von Hernán Díaz, sogar im selben Kapitel. Das Paar, das seit Januar 2024 zusammen ist und seine Verlobung im Juni öffentlich machte, lebt derzeit zwischen Tourbühne und Filmset. Während Dua durch die USA tourt, pendelt Callum für Dreharbeiten – und doch, so betont er, nehmen sich beide bewusst Zeit füreinander, egal wo sie gerade sind.

Um ihre Liebe trotz physischer Distanz und beruflicher Verpflichtungen aufrechtzuerhalten, setzen die Sängerin und der Schauspieler auf ein gemeinsames Prinzip: "Nun, FaceTime ist eine wunderbare Sache. Und die andere Regel ist, dass es sich immer lohnt – das ist unser Motto". Spontane Kurztrips – egal, wie anstrengend sie sein mögen, schlagen die Weltstars nie aus. Callum berichtete, dass er jüngst für nur zwei Tage zu Dua gereist sei, um sie in Boston während ihres Tournee-Aufenthalts zu besuchen. Das Paar plant, sich nach Duas Tour und Callums Drehverpflichtungen den Hochzeitsvorbereitungen zu widmen. Berichten zufolge suchen die beiden auch nach einem gemeinsamen Haus im sonnigen Süden, um einen Rückzugsort fernab der Öffentlichkeit zu schaffen.

Abseits dieser großen Pläne zeigt sich, wie wichtig ihnen Familie und Nähe sind. Dua Lipa spricht in Interviews immer wieder von der Bedeutung von Vertrauen und emotionaler Offenheit. Sie gestand, dass sie in der Vergangenheit oft vorsichtig gewesen sei, ihr Herz zu öffnen. Doch mit Callum scheint sie ihre Sichtweise geändert zu haben. Neben ihrer Liebe wollen sie sich auch mit gemeinsamen Projekten verwirklichen. Sie gründeten kürzlich die Filmproduktionsfirma TwentyTwo Films Limited, um ihre kreativen Ideen umzusetzen – ein weiterer Schritt, um privat sowie auch beruflich einen gemeinsamen Weg einzuschlagen.

Getty Images Callum Turner und Dua Lipa bei der Met Gala im Metropolitan Museum of Arts

Getty Images Callum Turner, Schauspieler

Getty Images Dua Lipa bei der "Radical Optimism"-Tour in Dublin