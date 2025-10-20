Samira Cilingir unterstützte Ex Yasin beim Fame Fighting

Samira Cilingir überraschte am Wochenende mit einem unerwarteten Auftritt bei Fame Fighting 3, um ihren Noch-Ehemann Yasin Cilingir (34) zu unterstützen. Obwohl das Reality-TV-Paar derzeit inmitten eines Scheidungsverfahrens steckt, war Samira live dabei, als Yasin im Ring gegen Aleks Petrovic (34) antrat. Im Interview mit Promiflash erklärte Samira vor dem Kampf ihre Unterstützung: "Wir haben immer noch gemeinsame Kinder und ich drücke ihm natürlich die Daumen. Ich würde niemals dem Vater unserer gemeinsamen Kinder irgendwas Schlechtes wünschen, deswegen wünsche ich ihm, dass er es gewinnt."

Auf die Frage, ob sie Yasin nach dem Kampf in die Arme nehmen würde, zeigte sich Samira eher zurückhaltend. "Das ist eine gute Frage, ich weiß es gar nicht", so ihre vorsichtige Antwort. Sie fügte hinzu, dass wohl eher die Kinder diesen Part übernehmen würden. "Also ich jetzt nicht unbedingt – ich weiß es nicht, wie die Situation ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Jetzt würde ich eher Nein sagen", räumte sie ein. Während im Ring die Fäuste flogen, blieb die Situation für das ehemalige Paar also weiterhin kompliziert und distanziert.

Bereits im Vorfeld des Events zeigte sich Samira bei Fragen zu Yasin auffallend gelassen. Auf Instagram wollte ein Fan von der Influencerin wissen, ob sie sich Sorgen um Yasins Gesundheit mache. Ihre Antwort fiel eindeutig aus: "Ich mache mir keine Gedanken. Er ist erwachsen, es ist seine Entscheidung." Auch negative Gefühle ließ sie nicht erkennen. "Natürlich wünsche ich ihm, dass er heile da rauskommt", betonte die Mutter und stellte klar, dass sie vor allem an das Wohl der gemeinsamen Kinder denkt.

Imago Samira und Yasin Cilingir beim Fame Fighting 2, 2024

IMAGO / BOBO Yasin Cilingir, Realitystar

Instagram / yasin_ca Yasin und Samira Cilingir, TV-Bekanntheiten