"A*schloch": Schießt Kathi Wagener hier gegen Kevin Yanik?

Katharina Wagener (30) lässt bei ihren Fans keine Langeweile aufkommen: Kurz nach ihrer Trennung von Kevin Yanik (27) meldete sie sich jetzt über ihre Instagram-Story zu Wort und teilte einen auffälligen Spruch. Die Influencerin repostete dort eine Grafik mit dem Satz: "Ein A*schloch wird sich niemals für die Dinge entschuldigen, die er dir angetan hat. Stattdessen gibt er dir die Schuld für deine Reaktionen darauf." Viele Fans spekulieren nun, ob sich diese Worte an ihren Ex richten, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder großzieht und aktuell ihr drittes erwartet. Eine direkte Bestätigung bleibt Kathi jedoch schuldig.

Der aufsehenerregende Post schließt an ein kurzes Statement an, das Kathi vor wenigen Tagen zur Trennung abgegeben hatte. Darin hatte die Reality-Bekanntheit betont, dass es klare Absprachen für den Umgang mit den gemeinsamen Kindern geben soll. Kevin war zuvor bereits aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen. Mit dem nun geteilten Spruch verschärft Kathi den Ton in der öffentlichen Wahrnehmung. Ob Kevin gemeint ist und wie er darauf reagieren wird, bleibt offen. Auch weitere Details zu Zeitpunkt und Umständen der Trennung verriet Kathi bisher nicht.

Kathi, die Kevin 2020 bei Are You The One? als "Perfect Match" kennenlernte, hat in den vergangenen Jahren viel erlebt: Von der ersten Liebe im TV über turbulente Beziehungsphasen bis hin zu den Geburten ihrer beiden Söhne Leonardo und Mariano Valentino. Trotz aller Rückschläge, wie einer Fehlgeburt Ende 2024, zeigt sie sich entschlossen, ihr Leben selbst zu gestalten. Beruflich bleibt Kathi aktiv und teilt weiterhin Einblicke in ihren Alltag, während sie gleichzeitig ihre Rolle als Mutter neu definiert. Die Fans verfolgen gespannt, welchen Weg sie jetzt einschlägt – sei es privat oder auf Social Media.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik, Realitystars

Instagram / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik im März 2023

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, Februar 2022