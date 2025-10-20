Hati Suarez bereut Spuck-Attacke auf Jennifer Iglesias nicht

Beim großen Showdown vor Fame Fighting 3 ging es zwischen Hati Suarez und Jennifer Iglesias (27) ordentlich zur Sache – allerdings abseits des Rings! Während einer hitzigen Auseinandersetzung spuckte Hati ihrer Rivalin Wasser ins Gesicht. Dieser Vorfall sorgte schon vor dem Kampfabend für reichlich Gesprächsstoff. Reue zeigt Hati allerdings nicht: "Ich bereue gar nichts", erklärte der Reality-TV-Star im Gespräch mit Promiflash. Jennifer hingegen will das nicht auf sich sitzen lassen und fordert Schadensersatz für die Aktion.

Doch Hati bleibt gelassen und scheint sich durch die Forderungen ihrer Konkurrentin nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. "Die wird keinen Schadensersatz bekommen. Eine Anzeige wird auch nicht gelten", stellte sie im Interview selbstsicher klar. Ihrer Ansicht nach hätte Jennifer sie zuvor beleidigt, was ihrer Meinung nach die Spuck-Attacke erklärt. Hati ist überzeugt, dass die Kameras die Situation eindeutig festgehalten haben und Jennifer letztlich leer ausgehen wird.

Die Konfrontation sorgt für reichlich Zündstoff, ist aber auch ein erneuter Beweis für die explosive Stimmung zwischen den beiden TV-Persönlichkeiten. Hati wurde durch ihre temperamentvolle und direkte Art bekannt, während Jennifer als schlagfertiger und ehrgeiziger Star für Gesprächsstoff sorgt. Ihre Rivalität bei Fame Fighting ist daher keine Überraschung. Am Kampfabend ging Hati nach der dritten Runde als Siegerin aus dem Ring und reichte Jennifer anschließend die Hand zur Versöhnung – doch die ließ sie eiskalt abblitzen. Fans beiderseits sind gespannt, wie sich der Streit weiterentwickelt.

Imago Jennifer Iglesias und Hati Suarez, Fame Fighting 2025

Imago Hati Suarez bei Fame Fighting 3, 2025

RTLZWEI Jennifer Iglesias, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025