Ist das die Neue von Sydney Sweeneys Ex Jonathan Davino?

Neuer Auftritt nach Liebes-Aus: Jonathan Davino sorgte jetzt bei einer After-Party von Saturday Night Live in New York für Gesprächsstoff. Laut TMZ wurde er dabei in Gesellschaft von TikTokerin Morgan Cohen und einer brünetten Begleiterin gesichtet. Paparazzi filmten daraufhin, wie die Gruppe zügig zu einem Auto eilte. Fragen der Reporter beantwortete Jonathan dabei nicht, was sofort Spekulationen über den Grund seiner Begleitung auslöste. Es war das erste Mal, dass er seit dem geplatzten Verlobungs-Aus mit Sydney Sweeney (28) in Frauengesellschaft auftauchte.

Quellen aus Jonathans Umfeld stellten jedoch schnell klar, dass es sich um reine Freundschaften handelte. Der Produzent sei aktuell Single und genieße seinen Beziehungsstatus. Ein Insider erklärte gegenüber TMZ, dass er weder mit Morgan Cohen noch mit jemand anderem romantisch involviert sei. Ganz im Gegensatz zu seiner Ex-Freundin Sydney: Sie ist inzwischen mit Scooter Braun (44) zusammen. Laut einem Insider der britischen Boulevardzeitung The Sun planen die beiden offenbar schon den nächsten großen Schritt und wollen schon bald zusammenziehen.

Sydney und Jonathan hatten sich 2018 kennengelernt und drei Jahre später verlobt. Nach wochenlangen Spekulationen gab Sydney im Mai dieses Jahres schließlich bekannt, dass sie keine Hochzeit mehr plane und die Beziehung beendet sei. Während Sydney neue Kapitel aufschlägt, scheint Jonathan erst einmal sein Single-Leben zu genießen. Seit der Trennung wurde er mit keiner neuen Partnerin gesichtet, was die neugierigen Blicke beim SNL-Abend erklärt. Ob er momentan Ruhe sucht oder neue Prioritäten setzt, bleibt offen. Ein romantisches Abenteuer steht für ihn vorerst offenbar nicht auf dem Plan.

Getty Images Jonathan Davino im Egyptian Theatre Hollywood in Los Angeles, März 2024

Backgrid / Action Press Sydney Sweeney und Jonathan Davino, August 2024

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018