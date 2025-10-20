Bandscheiben-OP: Malika Dzumaev feiert noch 2025 Comeback

Malika Dzumaev (34), Profitänzerin aus der TV-Show Let's Dance, wagt noch 2025 ihr Comeback auf dem Tanzparkett. Die 34-Jährige musste nach einem Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule im Juni dieses Jahres operiert werden. Tanzen war für die temperamentvolle Künstlerin in den darauffolgenden Wochen unmöglich, doch nun arbeitet sie sich Stück für Stück zurück. Malika trainiert bereits wieder intensiv und bereitet sich voller Vorfreude auf die große "Let's Dance"-Tour 2025 vor, bei der sie erneut Teil des Ensembles sein wird.

Die letzten Monate waren eine Herausforderung für die Tänzerin, die aufgrund der Operation und der Rehabilitation pausieren musste. Dabei standen sowohl körperliche als auch mentale Hürden im Fokus, die sie meistern musste. Doch Malika lässt sich nicht unterkriegen. Mit Geduld und Disziplin arbeitet sie daran, ihre Beweglichkeit und tänzerischen Fähigkeiten wieder vollständig herzustellen. "Natürlich habe ich immer noch Respekt vor bestimmten Bewegungen, aber bis jetzt läuft alles sehr, sehr gut und ich freue mich wahnsinnig, wieder zusammen mit meinen Freunden und Kollegen hier zu stehen und zu tanzen", erzählte sie gegenüber RTL.

Bekannt für ihre mitreißende Energie und Präzision auf dem Parkett, zeigt die Tänzerin auch eine andere Seite: Authentisch ließ sie ihre Fans in den sozialen Medien während ihrer Genesung teilhaben und gab offen Einblicke in die schwierigen Phasen ihrer Rehabilitation. Sie betonte dabei, dass auch für sie nicht immer alles perfekt laufe und Höhen bei jedem Menschen auch Tiefen nach sich ziehen. Genau diesen Mut, Verletzlichkeit zu zeigen, scheint sie bei ihrer Rückkehr auf die Bühne mitzubringen und könnte so Inspiration sein – für das Publikum und ihre Kollegen.

Imago Malika Dzumaev bei der Weltpremiere von "Blinded by Delight" im Friedrichstadt-Palast in Berlin

Instagram / malikadzumaev Malika Dzumaev, Tänzerin

Getty Images Gabriel Kelly und Malika Dzumaev im April 2024