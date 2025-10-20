Bizarr: Britney Spears sagt, sie habe "Hirnschäden" erlitten

Britney Spears (43) sorgt erneut für Schlagzeilen: Die Sängerin veröffentlichte auf Instagram einen rätselhaften Beitrag, in dem sie von angeblichen "Hirnschäden" sprach. Der Post zeigt Britney auf einem Pferd – und ist begleitet von wirren Aussagen über den Disney-Film "Maleficent" und ihre "verlorenen Flügel". "Ich habe das Gefühl, als ob meine Flügel genommen wurden und ich vor langer Zeit Hirnschäden erlitten habe", schrieb die 43-Jährige. Einige Passagen deuten auf traumatische Erfahrungen während ihrer früheren Vormundschaft hin, die sie in ihrer Biografie "The Woman In Me" nur angedeutet hatte.

Parallel dazu erhebt ihr Ex-Mann Kevin Federline (47) in seinem Buch "You Thought You Knew" ernsthafte Vorwürfe gegen die Künstlerin. Er behauptet, Britney habe ihren ältesten Sohn damals als Kind geschlagen und ihre beiden Kinder in beunruhigende Situationen gebracht. Britneys Sprecher wiesen diese Anschuldigungen scharf zurück und betonten, dass Kevin und andere auf Kosten der Sängerin Profit schlagen würden – gerade jetzt, wo die Unterhaltszahlungen an ihn beendet seien. Britney wiederum äußert sich zu ihrer Beziehung zu ihren Söhnen, die sie als "komplex" beschreibt, und zeigt sich enttäuscht über die aktuelle Distanz.

Bereits in früheren Jahren gab Britney bekannt, dass sie nach einer Zwangseinweisung im Jahr 2019 unter irreversiblen Nervenschäden leidet. Sie beschrieb, wie sie häufig mit Taubheit in Teilen ihres Körpers aufwacht und unter schmerzhaften Symptomen leidet. Diese Schilderungen werfen ein neues Licht auf ihre jetzige Aussage zu den "Hirnschäden". Britneys mittlerweile schwieriger Umgang mit ihrer Vergangenheit und die belasteten Beziehungen in ihrem Umfeld bleiben auch weiterhin ein zentrales Thema, das viele offene Fragen aufwirft und die Fans in Sorge versetzt.

Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

Imago Bei einer Premiere in Hollywood: Britney Spears und Kevin Federline, 7. Oktober 2005

Getty Images Kevin Federline mit Britney Spears im Februar 2006