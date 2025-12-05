Waffe auf seine Frau gerichtet? Ray J weist Vorwurf zurück

Sänger Ray J (44) hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach er im Streit mit Princess Love (41) auf jemanden eine Waffe gerichtet haben soll. Der Vorfall ereignete sich laut TMZ während eines Familienstreits rund um das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder. Laut Ray J sei die Situation eskaliert, als Princess Love sowie ihr Cousin und dessen Mann unangemeldet in seinem Haus auftauchten. Er behauptet, die beiden Männer seien aggressiv gewesen und hätten sogar versucht, die Kinder mitzunehmen. In diesem Moment habe er zu einer Waffe gegriffen, nach eigener Aussage jedoch nie auf jemanden gezielt.

Wie Ray J gegenüber TMZ berichtete, lief der Streit teils live, da der Musiker zu diesem Zeitpunkt einen Stream auf seiner Plattform aktiv hatte. Er betonte, er habe lediglich seine Kinder schützen wollen, da die gesamte Konfrontation von seinem Standpunkt aus durch das Verhalten der Gäste angeheizt worden sei. Im Video des Streams war allerdings zu hören, wie Ray J offenbar seinen Unmut lautstark kundtat: "Ich erschieße dich aufs Übelste" und "Ich bring dich um" soll er gedroht haben. Schließlich wurde die Polizei alarmiert, die am Tatort erschien und Ray J vorübergehend festnahm. Seine Kaution wurde später auf knapp 43.000 Euro festgesetzt.

In der Vergangenheit sorgte Ray J auch abseits seiner Karriere als Musiker und Produzent oft für Schlagzeilen. Die Beziehung zu Princess Love, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat, war immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussionen. Obwohl die beiden getrennt leben, betonte Ray J nach dem Vorfall, dass er Princess Love weiterhin lieben werde. Doch offenbar bleibt die Situation angespannt: Love selbst erhob Vorwürfe gegen ihn und deutete an, er könne ein Alkoholproblem haben. Ihre Berichte über problematisches Verhalten innerhalb der Familie werfen ein Schlaglicht auf die schwierige Dynamik zwischen den beiden.

Getty Images Ray J, Musiker

Getty Images Princess Love und Sänger Ray J

Getty Images Ray J, Rapper