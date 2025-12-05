Bushido und Anna-Maria spüren trotz Trennung Anziehung

Anna-Maria Ferchichi (44) und ihr Mann Bushido (47) haben sich für eine Beziehungspause entschieden, doch die Nähe zueinander ist nach wie vor spürbar. Im Interview mit RTL erzählte die achtfache Mutter, dass trotz räumlicher Trennung die körperliche Anziehung zwischen ihnen "enorm" sei. Die beiden sind seit fast 15 Jahren verheiratet und verbringen auch jetzt rund 70 Prozent des Tages miteinander, vor allem wegen ihrer Kinder. Kleine Gesten wie Händchenhalten oder gemeinsame Filmabende zeigen, dass sie liebevoll miteinander umgehen – und manchmal schläft Bushido sogar noch zu Hause.

"Wir müssen das jetzt nur wieder auf eine gute Ebene bringen", sagte Anna-Maria. Hinter der Beziehungspause steckt ein Bedürfnis nach Veränderung und Aufarbeitung. Anna-Maria erklärte, dass Verletzungen aus der Vergangenheit, über die nie gesprochen wurde, über ihrer Beziehung schwebten und sie immer wieder belasteten. Sie habe in der Vergangenheit alles "heruntergeschluckt", um für die Familie und den Alltag zu funktionieren.

Die achtfache Mutter beschrieb, wie viel gemeinsame Zeit mit den Kindern den Alltag strukturiert und Nähe schafft, auch wenn zwei Wohnungen im Spiel sind. Trotz der Herausforderungen betonte sie die tiefe Verbundenheit zu ihrem Mann. Die Beziehung zu ihrem Partner beschreibt Anna-Maria als speziell, aber voller Gefühl. Mit Bushido verbindet sie nicht nur die Liebe als Paar, sondern auch ihr gemeinsames Engagement fürs Familienleben, das ihnen viel bedeutet.

Imago Anna-Maria und Anis Ferchichi auf der Bertelsmann Party 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anis und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern und den Nannys, Juli 2025

IMAGO / Berlinfoto Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2024