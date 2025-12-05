Festnahme: Zachery Ty Bryan bestreitet Bewährungsverstoß

Zachery Ty Bryan (44) ist am Mittwoch, 3. Dezember, in Oregon wegen eines mutmaßlichen Bewährungsverstoßes dem Richter vorgeführt worden – und weist die Vorwürfe entschieden zurück. Der "Hör mal, wer da hämmert"-Star soll gegen Auflagen aus einer früheren Verurteilung im Bereich häuslicher Gewalt verstoßen haben. Aus Gerichtsunterlagen, auf die sich das Magazin People beruft, geht hervor, dass eine Anhörung noch im Laufe dieses Monats angesetzt ist. Nach seiner Festnahme am 29. November im Zusammenhang mit einem Vorfall mit seiner Verlobten Johnnie Faye Cartwright bleibt Zachery in Gewahrsam: Er wurde in das Programm von Lane County Community Corrections verlegt und dort auf "Detainer"-Basis untergebracht. Der Zwischenfall ereignete sich nahe Big Fall Creek Road nordöstlich von Lowell. Auch Johnnie wurde festgenommen.

Die Sheriff-Behörde von Lane County schilderte den Auslöser des Einsatzes in einem Facebook-Beitrag: Beide seien am 29. November in einem Pickup unterwegs gewesen, in dem sich auch die drei kleinen Kinder befanden. Zachery sei ausgestiegen und zu Fuß weitergegangen, woraufhin Johnnie versucht habe, mit dem Truck auf ihn zuzufahren und im Graben gelandet sei. Niemand wurde verletzt. Die Deputies hätten bei beiden Anzeichen von Beeinflussung festgestellt und Zeugen befragt. Zudem habe für Zachery gemäß einer früheren Gerichtsauflage ein Kontaktverbot zu Johnnie bestanden. Johnnie wurde laut People am 1. Dezember wegen unter anderem Trunkenheit am Steuer, rücksichtsloser Gefährdung und rücksichtslosen Fahrens angeklagt und plädierte auf nicht schuldig. Bryan wurde wegen eines mutmaßlichen Bewährungsverstoßes festgenommen und blieb in Gewahrsam.

Zachery Ty Bryan und Johnnie Faye Cartwright hatten sich im November 2021 verlobt und lebten mit ihren drei gemeinsamen Kindern Kennedy sowie den Zwillingen Parker und Sequoia zusammen. Das Paar war in den vergangenen Jahren mehrfach mit juristischen Problemen konfrontiert. In der Vergangenheit war von Auseinandersetzungen im häuslichen Umfeld die Rede, und auch Alkoholdelikte spielten eine Rolle. Bei dem jüngsten Geschehen im Raum Lowell waren die gemeinsamen Kinder nach Angaben der Behörden kurzfristig in der Obhut von Familienangehörigen. Im Umfeld des Schauspielers gilt der Alltag mit Nachwuchs und parallel laufenden rechtlichen Verpflichtungen als herausfordernd, gemeinsame Auftritte des Paares außerhalb des Familienkreises waren zuletzt selten.

Getty Images Zachery Ty Bryan, Schauspieler



