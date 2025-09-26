Pinar Sevim wünscht sich für Bill und Jannik ein Happy End

Nach wie vor ist die mögliche Romanze zwischen Bill Kaulitz (36) und Jannik Kontalis (29) das Gesprächsthema Nummer eins in der Reality-Blase. Beim RTLZWEI-Wiesntisch in München hat Promiflash bei einigen Realitystars nachgefragt, was die davon halten. Kampf der Realitystars-Teilnehmerin Pinar Sevim findet die angebliche Affäre zwar an sich gut, ist sich aber nicht sicher, was die Absichten angeht. "Ich kann jetzt nur sagen, was ich gehört habe. Viele spekulieren darauf, dass er viel PR macht. Aber die Menschen haben ja auch ein Privatleben. Ich kann mir vorstellen, dass der Bill ein toller Mensch ist und dass man deswegen auch gerne mit ihm Zeit verbringt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch ernst ist. Ich würde es den beiden wünschen", meint sie.

Vor allem gönne Pinar aber Bill eine glückliche Beziehung: "Bill Kaulitz ist ja auch ein sympathischer Mensch. Ich finde, er hat es verdient, glücklich zu sein. Wenn der Jannik dafür da ist, dann finde ich das super." Weil sie aber selbst so sehr beschäftigt sei, habe Pinar eigentlich kaum Zeit, sich mit dem Privatleben ihrer Reality-Kollegen zu beschäftigen. Auch von der Liebelei zwischen Bill und Jannik habe sie erst spät erfahren. "Ich habe gerade selber mein Privatleben im Fokus, das hält mich gerade ein bisschen mehr auf. Deswegen habe ich gar keine Zeit, viel in diese Reality-Bubble zu gucken, was da abgeht", erklärt sie.

Tatsächlich kommt man aber nur schwer an Bill und Jannik vorbei. Der Realitystar hatte eigentlich schon klargemacht, dass zwischen den beiden nichts Ernsteres laufe und er gerade anderweitig date. Das Oktoberfest scheint das aber wieder geändert zu haben. Dort wurden sie wieder gemeinsam gesehen und sogar beim Knutschen erwischt. Auf Nachfrage von RTL meint Jannik verschmitzt: "Wir haben uns gesehen, gefunden, direkt verstanden. Uns ist alles egal und wir machen einfach das, worauf wir Bock haben." Auch zu der Vermutung, er habe nur die PR im Sinn, hat der 29-Jährige eine klare Meinung: "Wenn dann wieder behauptet wird, ich mache alles für Fame oder PR – und ich denke mir so: 'Nichts, was ich mache, ist für PR.'"

RTLZWEI Pinar Sevim, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles