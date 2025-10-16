Festnahme? "My Style Rocks"-Juror rechnet mit Simon Desue ab

Simon Desue (34) sieht sich derzeit schweren Vorwürfen ausgesetzt. Gerüchte um eine angebliche Festnahme wegen Drogenbesitzes in Dubai erhitzen die Gemüter. Unter einem älteren Instagram-Video, das ihn in einem Helikopter über Dubai zeigt, kochten die Emotionen hoch, als der My Style Rocks-Juror Andreas Wendt einen Kommentar mit beißendem Spott hinterließ: "Keine Sorge, das gibt maximal 25 Jahre, Abschiebung und lebenslanges Einreiseverbot – dafür ist Dubai aber echt toll, wahrscheinlich das Paradies auf Erden." Die Reaktion auf seinen Kommentar ließ nicht lange auf sich warten: Ein regelrechter Sturm aus Spott, Empörung und Debatten entfaltete sich.

Die Reaktionen im Netz sind äußerst gespalten. Viele Kommentatoren ließen kein gutes Haar an Simon. Sätze wie "Das ist jetzt Ironie des Lebens" oder "Haha, viel Erfolg noch die nächsten 25 Jahre" spiegeln die Schadenfreude wider, die seinen luxuriösen Lebensstil nun scheinbar infrage stellt. Andere gingen härter ins Gericht und kritisierten die Dummheit, in einem arabischen Land mit Drogen zu hantieren. Doch es gibt auch mahnende Stimmen, die zur Besonnenheit aufrufen, da es bislang keine offizielle Bestätigung der Festnahme gibt. Einige Fans erinnern sich an den Rückzug von Simon aus der Öffentlichkeit und weisen darauf hin, dass ihm ohne gesicherte Informationen nicht das Schlimmste gewünscht werden sollte.

Schon vor Tagen hatte die Nachricht über Simons angebliche Festnahme in Dubai für Aufsehen gesorgt. Laut Bild-Berichten wurde der YouTuber gemeinsam mit dem Model Juliana S. in seiner luxuriösen Villa von der Polizei überrascht. Besonders brisant: Es soll eine größere Menge einer flüssigen Droge gefunden worden sein. Die Behörden hielten sich zu dem Fall jedoch bedeckt. In den Vereinigten Arabischen Emiraten drohen für ein solches Vergehen empfindliche Strafen, mindestens vier Jahre Haft standen im Raum.

