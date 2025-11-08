Im Gefängnis: So ergeht es Simon Desue nach seiner Festnahme

Neue Details zu Simon Desue (34): Der Social-Media-Star sitzt seit September in Dubai in Untersuchungshaft, nachdem die Polizei bei ihm eine flüssige Droge, mutmaßlich Liquid Ecstasy, in größerer Menge gefunden haben soll. Jetzt berichtet sein enger Vertrauter Lion Salijevic, bekannt als LionTV, wie es Simon hinter Gittern ergeht. Die beiden stehen in Kontakt, sogar per Videocall. Gegenüber Bild sagte Lion: "Natürlich ist es keine einfache Situation, aber Simon wird fair behandelt und es geht ihm gesundheitlich gut." Laut dem YouTuber hat Simon auch Verbindung zu weiteren engen Freunden und seiner Familie. Lion kümmert sich während der Haftzeit um Simons laufende Verpflichtungen und organisiert, was von außen möglich ist.

Wie Lion schildert, traf ihn die Nachricht von der Festnahme wie ein Schlag. "Als ich erfahren habe, dass er festgenommen wurde, war ich total geschockt und besorgt. Es war schwer zu realisieren, weil wir fast täglich Kontakt haben. Plötzlich war einfach Funkstille", erzählte er gegenüber dem Newsportal. Über den Gefängnisalltag seines Freundes weiß er wenig, doch eines ist klar: "Er bekommt von uns viele Bücher." Besonders Fachlektüre über Finanzen lese Simon derzeit gerne. Auch ein Hauch Zuversicht schwingt mit. Lion hofft, dass die Sache bald geklärt wird und Simon an seine Online-Aktivitäten anknüpfen kann. "Ich hoffe, dass es sich schnell regelt, und bin positiv gestimmt, dass er uns bald wieder aktiv auf Social Media mit seinem Content bereichern kann", meint er zuversichtlich. In Dubai gelten bei Betäubungsmitteldelikten strenge Regeln – vier Jahre Haft drohen als Mindeststrafe.

Bereits vor vier Wochen hatte sich die Situation für Simon dramatisch zugespitzt. Nach Informationen des Blattes wurde der YouTuber demnach in seiner luxuriösen Villa in Dubai festgenommen. Auch das Model Juliana S. geriet damals ins Visier der Behörden und wurde gemeinsam mit Simon abgeführt. Offizielle Stellungnahmen zu dem Fall blieben allerdings bis dahin aus. Die strengen Drogengesetze in Dubai hatten Simon laut Berichten eine Haftstrafe von mindestens vier Jahren in Aussicht gestellt – ein Schock nicht nur für den Influencer selbst, sondern auch für sein Umfeld und seine Fans.

Instagram / simondesue Simon Desue im August 2023

Imago Simon Desue, Webstar

Instagram / simondesue Simon Desue im Juli 2020