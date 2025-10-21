Gesichtet: Prinzessin Beatrice besucht ihren Vater Andrew

Prinzessin Beatrice (37) wurde am Montagnachmittag, den 20. Oktober, vor der Royal Lodge gesichtet, dem Anwesen ihres Vaters Prinz Andrew (65) und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66). Beatrice erreichte das Grundstück in einem schwarzen Range Rover und wirkte laut Berichten der Daily Mail sichtlich ernst. Der Besuch folgt nur Tage nach Andrews Entscheidung vom 17. Oktober, seine verbleibenden royalen Titel und Pflichten niederzulegen und sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Während draußen Regen und Sturm tobten, stattete Beatrice ihren Eltern einen mutmaßlich bedeutungsvollen Besuch ab.

Hintergrund dieser angespannten Atmosphäre sind die jüngsten Entwicklungen um Andrew. Die Londoner Polizei hat interne Untersuchungen eingeleitet, die sich mit den Anschuldigungen befassen, er habe einen Polizisten aufgefordert, belastendes Material gegen Virginia Giuffre (†41) zu sammeln. Giuffre war eine zentrale Figur im Skandal, der Andrews Nähe zu Jeffrey Epstein (†66) beleuchtete und Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs einschloss. In den bald posthum erscheinenden Memoiren Giuffres wird behauptet, Andrew habe geglaubt, "dass Sex mit mir sein Geburtsrecht sei". Andrew seinerseits hat die Vorwürfe immer bestritten und eine außergerichtliche Einigung mit Giuffre erzielt.

Beatrice und ihre Schwester Eugenie (35) hatten erst kürzlich durch das Fernbleiben beim Pink Ball im British Museum für Aufsehen gesorgt. Die beiden Prinzessinnen, die von den Entscheidungen rund um die Titel ihres Vaters unberührt blieben, scheinen aus Solidarität einen Schritt zurückgetreten zu sein. Seitdem hat vor allem Beatrice eine zurückhaltende Haltung gezeigt. Der Besuch bei ihren Eltern ist dennoch ein deutliches Zeichen für die enge Bindung innerhalb der Familie, auch in stürmischen Zeiten. Die Royal Lodge bleibt ein Ort, an dem Andrew und Sarah für ihre Kinder und Enkel weiterhin ein fester Anlaufpunkt zu sein scheinen.

Getty Images Prinzessin Beatrice

Getty Images Prinz Andrew und seine Tochter Prinzessin Beatrice, September 2022

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan