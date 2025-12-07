Prinzessin Beatrice und Eugenie verpassten Weihnachtsmesse

Ein festlicher Abend in der Westminster Abbey: Prinzessin Kate (43) lud zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert "Together at Christmas". Unterstützt wurde sie von ihrem Mann Prinz William (43) sowie den gemeinsamen Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Während 1.600 Gäste der Einladung folgten und emotionale Momente unter anderem durch die Ehrung wohltätiger Helfer erlebten, fehlten zwei vertraute Gesichter: Prinzessin Eugenie (35) und ihre Schwester Prinzessin Beatrice (37) blieben der Veranstaltung fern – obwohl sie eingeladen worden waren. Eugenie äußerte sich wenig später auf Instagram und schrieb: "Ich wünschte, Bea und ich hätten heute Abend mit unserer Familie feiern können."

In ihrer Story sendete Eugenie zudem liebevolle Worte an Kate, mit der sie ein enges Verhältnis verbindet. "Wir wünschen der Prinzessin von Wales einen ganz besonderen Abend bei ihrem unglaublichen Weihnachtskonzert. Was für eine wundervolle Botschaft der Liebe und Hoffnung", fügte sie hinzu. Der Grund für das Fehlen der beiden Schwestern war laut Daily Mail keinesfalls der Skandal um ihren Vater Andrew Mountbatten-Windsor (65), sondern anderweitige Verpflichtungen. Offenbar lag es Eugenie am Herzen, dies zu betonen, um etwaigen Spekulationen vorzubeugen.

Das Verhältnis zwischen Prinz William und seinen Cousinen gilt als stabil und herzlich. Trotz der belastenden Familiensituation habe der Thronfolger immer klargemacht, dass weder Beatrice noch Eugenie für die vermeintlichen Verfehlungen ihres Vaters zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Anders sieht es hingegen mit Williams Meinung zu Andrew aus. Im "The News Agents"-Podcast behauptete die Journalistin Emily Maitlis: "Mir wurde gesagt, dass er seinen Onkel als 'mehr als abscheulich' bezeichnet." Hinter verschlossenen Türen mache er keinen Hehl daraus, wie wenig er von Andrew hält.

Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim NEXUS Meeting im UN-Hauptquartier in New York, 26. Juli 2018

Getty Images Die Königsfamilie betrachtet Botschaften am Kindness Tree vor dem Together At Christmas-Gottesdienst in der Westminster Abbey, 2025

Getty Images Prinz William und Prinz Andrew