Fame Fighting? Mit ihnen hat Sandra Sicora Rechnung offen

Am vergangenen Wochenende sind im Ring von Fame Fighting zum dritten Mal die Fäuste geflogen. Vor dem Promi-Boxevent plauderte Sandra Sicora (33) im Interview mit Promiflash aus, ob sie selbst in den Ring steigen würde – und wenn ja, gegen wen sie antreten würde. "Ich liebe ja die Veranstaltung. Und ja, sehe mich da eigentlich auch mit einer geilen Boxerfrisur und so einem Outfit. Aber ich bin nicht so", meinte Sandra. Sie könne sich aber durchaus vorstellen, mal ein Boxtraining zu absolvieren. Sie lachte: "Jedes Mal, wenn ich so einen Boxautomaten sehe, haue ich da auch drauf, weil es mir sehr viel Spaß macht."

Das Thema der Partnerwahl hingegen gestaltet sich für Sandra schwieriger. Auf die Frage nach einer Lieblingsgegnerin verriet sie Promiflash: "Ja gut, da habe ich halt einige. Aber die sind alle nicht in meiner Gewichtsklasse." Zunächst wollte sie keine Namen nennen, dann rückte sie aber doch mit der Sprache raus. "Jenny, Gabriela, wie die alle heißen. Wer nervt mich noch? Boah, Emma kann ich auch absolut nicht leiden", zählte sie auf, gab aber auch zu bedenken: "Das Ding ist, wenn ich Streit mit irgendeinem Realitystar habe, dann juckt mich das halt relativ wenig. Ich will der Person ja gar nicht mehr die Aufmerksamkeit schenken und dann auch nicht im Ring."

Ob also ein Kampf für die nächste Fame-Fighting-Ausgabe in 2026 zustande kommen wird, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit wäre es schon einmal fast dazu gekommen, dass Sandra ihre Fäuste sprechen lässt. Laut Paulina Ljubas (28) war für 2024 ein Kampf der beiden Rivalinnen geplant. Sandra habe dann jedoch wenige Monate vor dem Event einen Rückzieher gemacht. "Das hat dann nichts mehr mit Drüberstehen zu tun, sondern mit jemandem, der sich schlicht hinter seinem Handy versteckt", stichelte sie damals auf Instagram.

Imago Sandra Sicora, 2025.

Imago Sandra Sicora bei der Premiere von "Love Island VIP" in Köln, September 2025

Imago Paulina Ljubas beim Fame Fighting 3, 2025.