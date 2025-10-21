Jeje Lopes ehrlich über Reality-TV: "Ich fühle das nicht"

Jeje Lopes zieht nach ihren jüngsten TV-Erfahrungen ein klares Fazit: Reality – das ist nicht ihre Welt. Die Social-Media-Bekanntheit, aktuell bei Love Island VIP zu sehen und zuvor Teil von Too Hot To Handle: Germany, spricht im Gespräch mit Promiflash offen darüber, warum sie sich in der Branche fehl am Platz fühlt. Ihr Resümee fällt deutlich aus: "Ich identifiziere mich damit nicht so krass. Dieses 'nur Drama und nur Negatives.' Das fühle ich nicht", erklärt sie im Interview. Zwar sei die Zeit in der Villa selbst spaßig gewesen, doch das Umfeld danach passe nicht zu ihr.

Besonders die Event- und Netzwerkwelt nach der Show störe sie: "Du hörst, dass Menschen hinter deinem Rücken über dich reden, aber vorne rum dich anlächeln – das bin ich nicht." Darum würde sie, wenn es um ihre Zukunft gehe, die Schauspielerei der Reality-Schiene vorziehen: "Wenn du mich jetzt fragst, zwischen Reality und Schauspielerei, dann Schauspielerei. Definitiv", stellt sie gegenüber Promiflash klar. Und noch eine Priorität setzt sie: Über allem stehe für sie die Musik. Dating-Formate seien dabei allerdings nicht der Kern des Problems, betont Jeje: "Es ist egal. Das Drama hast du überall. Ich glaube, wenn Liebe mit im Spiel ist, ist es noch mal intensiver. Aber du hast Drama im Reality überall."

Abseits des Scheinwerferlichts sucht Jeje offensichtlich Rückhalt bei ihrer Familie. Dass sie mehrmals ihren Vater um Rat bat, zeigt, wie wichtig ihr ein ehrlicher Austausch im privaten Umfeld ist. Die Influencerin beschreibt, wie sie nach intensiven Drehtagen den Kopf frei bekommen möchte und Nähe zu Vertrauten sucht. Dieses Bedürfnis nach Authentizität prägt offenbar auch ihre nächsten Schritte: Jeje zieht kreative Räume vor, in denen sie sich ausdrücken kann, ohne in Konkurrenz- und Klatschdynamiken zu geraten. In Gesprächen lässt sie durchblicken, dass sie Momente schätzt, in denen es nicht um Schlagzeilen geht, sondern um echte Verbindungen und das, was ihr persönlich guttut.

RTLZWEI Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

