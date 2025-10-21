Samira und Yasin Cilingir haben Kinder vor Kampf gebrieft

Samira Cilingir hat Yasin Cilingir (34) bei seinem Kampf für Fame Fighting mit einer besonderen Aktion überrascht: Sie erschien zusammen mit den gemeinsamen Kindern in der Arena, um Yasin anzufeuern. Vorab hatte die Reality-TV-Darstellerin ihre Kleinen aber auf das Ereignis vorbereitet, wie sie im Promiflash-Interview erzählte. "Wir haben Malik schon erklärt, auch wenn ihm im Kindergarten jemand eine reinhaut, ist es nicht schlimm. Es passiert, aber aufstehen und weitermachen. Man muss sich wehren und genauso wird es auch im Kampf sein. Ich glaube, das wird er gut verstehen", erklärte sie ihre Herangehensweise.

Die beiden, die durch Reality-TV bekannt wurden, haben sich für diesen besonderen Moment in der Arena einiges einfallen lassen. Yasin, der durch seine Teilnahme an Fame Fighting auch sportlich im Rampenlicht steht, bekam durch seine Familie einen emotionalen Rückhalt an diesem Abend. Samira betont, dass das Verständnis der Kinder für die Situation im Vordergrund stand. Besonders Sohn Malik sollte begreifen, dass Kämpfe zwar hart sein können, aber auch dazugehören und mit fairen Mitteln ausgetragen werden. Dazu zog sie den Alltag im Kindergarten als Vergleich heran, um den Kleinen die Szenen im Ring näherzubringen.

Samira und Yasin lernten sich vor einigen Jahren im deutschen Fernsehen kennen und lieben. Mittlerweile lassen sie sich scheiden, doch der Zusammenhalt als Familie bleibt bestehen. Ihre Bindung zeigt sich weiterhin in kleinen und großen Gesten, ob in der Öffentlichkeit oder im Privaten. Den besonderen Familienmoment im Ring werden sie wohl so schnell nicht vergessen, denn Malik und das jüngere Geschwisterchen haben wahrscheinlich viel dazugelernt – nicht nur über Kämpfe, sondern auch über Teamgeist und Zusammenhalt innerhalb der Familie.

Imago Samira und Yasin Cilingir beim Fame Fighting 2, 2024

Instagram / samira.bne Samira Cilingir mit ihren Kindern Malik und Medina im Februar 2025

IMAGO / BOBO Yasin Cilingir, Realitystar