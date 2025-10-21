Fans empört: Erneut technische Panne bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother scheint dieses Jahr auf Kriegsfuß mit der Technik zu stehen. Schon zum zweiten Mal hat die Liveshow Probleme – und das ausgerechnet im Finale. Nach einem Spiel landeten Laura Maria Lettgen (30) und Harald Glööckler (60) auf der Nominierungsliste. Die Fans sollten abstimmen, wer von den beiden gehen muss. Neben Anrufen oder SMS können die Zuschauer mittlerweile auch mithilfe der Joyn-App ihre Stimme abgeben. Diese fiel aber mitten während der Abstimmung aus. "Während des Votings kam es zu einem Ausfall der Joyn-App. Das Ergebnis stand aber zu diesem Zeitpunkt schon fest", versicherte Moderatorin Marlene Lufen (54). Für weitere Exits konnte die App dann nicht mehr verwendet werden.

Diese Nachricht verbreitete der Sender Sat.1 auch über den offiziellen "Promi Big Brother"-Kanal auf Instagram. In den Kommentaren zeigen sich die Fans entsetzt, dass es überhaupt zu so einer Panne kommen konnte. "Bodenlos! Jetzt behaupten, dass das Voting zu dem Zeitpunkt des Ausfalles schon abgeschlossen war! Die Möglichkeit abzustimmen ging von Anfang an bis zum Ende des Votings nicht", stellt eine Userin klar. Und damit ist sie nicht allein. Offenbar funktionierte die Abstimmung schon zu Beginn des Votings nicht. Viele Nutzer kritisieren aber auch, dass das Voting somit nicht mehr fair sei, vor allem aus Sicht der österreichischen Zuschauer und somit auch für Kandidat Erik alias Satansbratan (26), einem YouTuber aus Österreich. "Niemals, wenn Österreich nur per App abstimmen kann. Das ist Betrug, sowohl an Erik als auch an den Zuschauern", schimpft ein weiterer User, und ein anderer stimmt zu: "Das ist doch aber nicht fair, wenn die Österreicher nur per App abstimmen können und dann genau das nicht geht..."

Am Ende schaffte Erik es auf den fünften Platz, was sich durchaus sehen lassen kann. Immerhin war er Teil der Finalshow. So hat er bewiesen, dass seine Fanbase groß und treu genug ist, um ihn bis in die letzte Show zu tragen. Der Pokal ging schlussendlich aber an Jimi Blue Ochsenknecht (33). Bei einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit Harald Glööckler hatte der Schauspieler die Nase vorn und durfte die 100.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen. Mit seinem Sieg hatte Jimi offenbar nicht gerechnet und zeigte sich entsprechend überwältigt: "Ich kann es noch gar nicht richtig realisieren!"

Joyn / Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen, "Promi Big Brother"-Finale

Joyn Erik alias Satanbratan, "Promi Big Brother" 2025

Joyn / Willi Weber Jimi Bluue Ochsenknech, "Promi Big Brother 2025"-Sieger