Gewusst? Ryan Reynolds hätte beinahe bei "Buffy" mitgespielt

Beinahe hätte Ryan Reynolds (48) als Xander Harris in der Kultserie Buffy – Im Bann der Dämonen mitgespielt. In den 1990er-Jahren bat ihn der Serienschöpfer Joss Whedon (61) um eine Mitarbeit in dem beliebten Format, doch der Schauspieler entschied sich, die Rolle abzulehnen. Ryan war zu diesem Zeitpunkt erst kurz nach dem Abschluss der Highschool und wollte nicht erneut in die Rolle eines sarkastischen Teenagers schlüpfen. "Ich wollte keinen Typen in der Highschool spielen. Ich kam gerade aus der Highschool raus, und das war verdammt schrecklich", erklärte der heutige Marvel-Star schon vor Jahren in einem Interview, auf das Serienjunkies verweist. Stattdessen wählte er die Sitcom "Two Guys, a Girl and a Pizza Place" und begann dort seinen Karriereweg abseits der Vampirjagd.

Hinter dieser Entscheidung standen jedoch auch schwierige Erinnerungen aus seiner eigenen Schulzeit. Der Filmstar erzählte bereits in früheren Interviews, dass er in Vancouver auf der Kitsilano Secondary School häufig gemobbt wurde. Einer seiner Streiche, bei dem er das Auto eines Lehrers um einen Block verschob, hatte sogar seinen Schulausschluss zur Folge – ein Erlebnis, das ihn bis heute geprägt hat. Nicholas Brendon (54) übernahm schließlich die Rolle des Xander Harris und wurde über sieben Staffeln hinweg zu einem Fanfavoriten in der Serie. Ryan feierte seinen Durchbruch erst Jahre später mit der Komödie "Van Wilder" und etablierte sich dann 2004 mit "Blade: Trinity" als Actionstar mit Vampir-Erfahrungen.

Derzeit wird bereits fleißig an einer Fortsetzung der Erfolgsserie getüftelt. Sarah Michelle Gellar (48) betonte im Gespräch mit Entertainment Tonight, dass es sich bei dem neuen Projekt nicht um eine Neuauflage, sondern um eine echte Fortsetzung handele. Die Handlung setze rund 25 Jahre nach dem Serienfinale ein. "Die Arbeit daran war zu gleichen Teilen unglaublich aufregend, aber auch sehr nervenaufreibend", verriet die Schauspielerin. Die große Herausforderung: Die Erwartungen der Fangemeinde seien immens.

Getty Images Ryan Reynolds bei der Premiere von "John Candy: I Like Me", 2025

Getty Images Ryan Reynolds, 2025

Getty Images Sarah Michelle Gellar bei den Las Culturistas Culture Awards, 2025.