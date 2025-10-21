Mia Goth & Jacob Elordi glänzen bei "Frankenstein"-Premiere

Die Premiere von Guillermo del Toros (61) neuem Film "Frankenstein" lockte am Montagabend, den 20. Oktober, Hollywood-Größen auf den roten Teppich in New York City. Im luxuriösen Plaza Hotel präsentierten sich die Hauptdarsteller Jacob Elordi (28), Oscar Isaac (45) und Mia Goth (31) gemeinsam mit dem gefeierten Regisseur und Drehbuchautor des Films. Sie posierten für die Fotografen und genossen die Aufmerksamkeit der Gäste und Medien. Besonders auffällig waren die eleganten Outfits: Mia beeindruckte in einem transparenten Kleid von Ferragamo und Schmuck von Tiffany & Co., während Jacob mit Cartier-Schmuck Akzente setzte.

Erst eine Woche zuvor hatten die Stars beim BFI London Film Festival über den Film gesprochen, in dem die Geschichte von Victor Frankenstein, einem brillanten, aber hochmütigen Wissenschaftler, und seiner unglücklichen Kreatur erzählt wird. Der Film, eine Adaption von Mary Shelleys klassischem Roman, zeigt del Toros unverkennbaren Stil, der seine Fans bereits in den Bann gezogen hat. Die Vorfreude auf die Veröffentlichung des Films auf Netflix am 7. November ist groß, und seit Kurzem ist der Trailer auch online verfügbar.

Jacob, den viele seit Euphoria und "Saltburn" auf dem Radar haben, zeigte sich gelassen und suchte immer wieder den Austausch mit Kollegen und Teammitgliedern. Mia, die mit intensiven Rollen im Horror-Genre von sich reden machte, blieb ihrem eleganten, aber kantigen Stil treu und lächelte den wartenden Fans zu. Oscar, der zwischen Blockbuster-Universen und Arthouse souverän pendelt, wirkte konzentriert und herzlich, als er Crew und Gästen die Hand schüttelte. Hinter den Kulissen dominierte ein freundschaftlicher Ton: kurze Umarmungen, getuschelte Komplimente, ein paar gemeinsame Lacher – die Stimmung eines Ensembles, das sich spürbar auf den Kinomoment im Streamingkalender freut.

Getty Images Mia Goth und Jacob Elordi beim Special Screening von "Frankenstein" in New York City

Getty Images Mia Goth bei der Sondervorführung von "Frankenstein" im Plaza Hotel in New York City

Getty Images Oscar Isaac, Guillermo del Toro, Mia Goth und Jacob Elordi beim Screening von "Frankenstein"